Bremer Gastwirte halten es zur Corona-Bekämpfung weiter für sinnvoll, Gästelisten zu führen. (Frank Thomas Koch)

Als fahrlässig bezeichnen Vertreter der Bremer Gastro-Gemeinschaft die Forderung, die Daten von Gästen nicht mehr aufzunehmen. Weil die Behörden noch kein einziges Mal auf Gästelisten zurückgegriffen haben, erkennt der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in der Praxis keinen großen Sinn mehr. Die Listen müssen seit Ende Mai in der Gastronomie geführt werden. Laut dem Gesundheitsressort haben sie in Bremen bisher nicht zur Aufklärung möglicher Corona-Infektionsketten beigetragen.

„Auch wenn die Behörden in Bremen die Gastdaten, welche in Gastronomiebetrieben aufgenommen werden, bisher nicht genutzt haben, bedeutet es nicht, dass man diese generell nicht benötigt“, sagt Thorsten Lieder, Geschäftsführer des Vereins Bremer Gastro-Gemeinschaft. Situationen wie zuletzt in Hamm hätten gezeigt, dass eine ordentliche und gewissenhafte Datenaufnahme sowie ein schneller Zugriff auf diese Daten lebenswichtig und Pandemie eindämmend sein können, so Lieder. Eine Hochzeitsgesellschaft hatte die Stadt Hamm zu einem Corona-Hotspot in Deutschland gemacht.

Mehr zum Thema Pandemiebekämpfung Bremer Behörden nutzen Gästelisten nicht Was bringt die Sammlung von Besucherdaten gastronomischer Betriebe bei der Bekämpfung der ... mehr »

„Letztlich können wir froh sein, dass es in der bremischen Gastronomie bisher nicht zu solchen Infektionsklassifizierungen kam, die das Ausfindigmachen von Gästen notwendig machten“, sagt Lieder. Das spreche vielmehr für die Qualität der Bremer Betriebe bei der Umsetzung von Hygiene-, Sicherheits-, und Abstandsregeln statt für Nachlässigkeiten in der Behörde.

Die Aufnahme der Gastdaten ist für alle Beteiligten – von der kleinen Pommesbude bis zum großen Restaurant – aufwendig. Da sind sich die Gastwirte einig. Zudem kommt es immer wieder vor, dass manche Gäste falsche Daten angeben. Auch von solchen Fällen berichten die Mitglieder der Interessenvertretung. „Das ist sehr ärgerlich und wenig nachvollziehbar“, so Lieder. Trotzdem akzeptieren die Betriebe diese Datenaufnahme als Teil ihrer täglichen Aufgabe. „Die Sicherheit unserer Gäste hat höchste Priorität“, so Lieder. Daher halten die Mitglieder der Gastro-Gemeinschaft nichts von einem Ende der Datenaufnahme.

Räume optimaler nutzen

Wie aus einer internen Umfrage unter den Wirten hervorgeht, halten es viele für sinnvoller, zu prüfen, ob der verordnete Mindestabstand von 1,50 Metern notwendig ist. Für die Gastronomiebetriebe sei das wichtig, um Räume optimaler zu nutzen. Bremen solle sich in diesem Punkt den Erkenntnissen andere Bundesländer wie beispielsweise Niedersachsen anschließen und über Lockerungen der Verordnung nachdenken. „Eine solche Maßnahme würde unseres Erachtens nach die Sicherheit der Gäste nicht schmälern und zugleich für die Betriebe die Wirtschaftlichkeit deutlich erhöhen“, sagt Lieder.

Seit 1. Juli ist die Interessenvertretung als Verein aktiv. Neben Lieder als Geschäftsführer leiten Oliver Trey (Schlachthofkneipe und Little Butcher) sowie Kim Döhling (Taubenschlag) als Vorsitzende die Geschicke. Feste Mitglieder im Verein sind derzeit etwa 150 Betriebe, darunter La Viva, Theatro, Meierei, Geschmackslabor, Food Affairs im Weserstadion oder Wein-Café Engel.