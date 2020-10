Ein Zettel für die Kontaktdaten von Gästen liegt in einem Restaurant. Für falsche Angaben zur Person auf den Kontaktlisten in Restaurants oder Gaststätten gibt es künftig ein Bußgeld. (Fabian Strauch /dpa)

Die Bremer Gastro-Gemeinschaft befürwortet die Entscheidung von Bund und Ländern, ein Augenmerk auf private Veranstaltungen zu legen und dafür bundeseinheitliche Regelungen zu schaffen. Vereinbart wurde beim Gespräch zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Dienstag, dass Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen auf maximal 50 Teilnehmer beschränkt werden sollen. Dies gelte, wenn in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auftreten.

„Dieser Bereich ist es, in denen das Infektionsrisiko nachweislich am größten ist“, sagt Thorsten Lieder, Geschäftsführer des Vereins Bremer Gastro-Gemeinschaft. Seit Wochen argumentieren die Wirte, dass eine Feier oder Veranstaltung sicher bei den Profis, das heißt in den Gastronomiebetrieben und die Veranstaltungsbranche, durchzuführen sei. Schließlich würden dort Konzepte vorliegen und umgesetzt werden.

Die Tatsache, dass die Aufnahme von Gastdaten zur Nachverfolgung möglicher Infektionsfälle bestehen bleibt, sei für die Gastronomen akzeptabel. Den Mitgliedern werde empfohlen, diese Daten entsprechend der geltenden Datenschutzverordnungen zu erfassen und zu verwahren. Das bedeute: Die Aufnahme erfolgt je Gast oder Gastgruppen einzeln. Daraus resultiere standardmäßig eine Prüfung auf Vollständigkeit und Lesbarkeit. „Das war auch bisher der Fall und wird sich nicht ändern“, so Lieder.

Aufklärung und Kooperation statt Sanktionen und Strafen

Eine zusätzliche Prüfung auf Plausibilität könne schnell und unbürokratisch erfolgen. Diese Maßnahme werde sich allerdings auf offensichtliche Fantasienamen beschränken und in einem sehr geringen Rahmen bewegen. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, trotzdem setzen wir vorrangig auf Aufklärung und Kooperation mit den Gästen, statt auf Sanktionen und Strafen“, sagt Thorsten Lieder.

Die Kontrolle von Ausweisdokumenten und die Durchsetzung von Bußgeldern sehen die Gastwirte nicht als ihre Aufgabe. Das überlasse man den zuständigen staatlichen Stellen, so Lieder. Bürger, die in einem Restaurant oder anderen Gastwirtschaften falsche Angaben zu ihrer Person machen, müssen künftig mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro rechnen.