Unter dem Motto „Wir machen auf“ nimmt die Zahl der Gruppen in sozialen Netzwerken zu, in denen Betreiber von Geschäften ankündigen, ihre Läden ab dem 11. Januar zu öffnen. Ganz gleich, wie die rechtliche Lage dann sein wird. Darunter auch Läden aus der Hansestadt. Die Bremer Gastro-Gemeinschaft (BGG) distanziert sich von diesem Aufruf, die gastronomischen Betriebe ohne ein Ende des Lockdown zu öffnen. „Eine Mitgliedschaft in der BGG und die Unterstützung von ‚Wir machen auf‘ schließt sich aus“, sagt Thorsten Lieder, Geschäftsführer der Interessenvertretung der Bremer Gastronomiebetriebe.

In den Aufrufen bei Facebook oder dem Messenger-Dienst Telegram diskutieren Gewerbetreibende über einen „wilden“ Ausstieg. Unter dem Titel „Wir machen auf – Kein Lockdown mehr” gibt es bereits mehrere Gruppen bei Telegram, eine davon mit fast 50.000 Abonnenten. Unter anderem sollen eine Verlängerung des Lockdown durch die Gastronomie ignoriert und ungeachtet rechtlicher Risiken die Läden geöffnet werden. Von Querdenkern wird in den Gruppen zu zivilen Ungehorsam aufgerufen.

Bußgelder bis zu 25.000 Euro

„Wir fordern die Bremer Gastronomie dazu auf, sich nicht an dieser Kampagne zu beteiligen. Es widerspricht dem Anspruch, unseren Gästen eine maximale Sicherheit in unseren Betrieben zu gewährleisten“, sagt Lieder. Wer diese Querdenker-Idee unterstütze, könne nicht zugleich Mitglied der BGG sein.

Laut der aktuellen Corona-Verordnung in Bremen sind Verstöße dagegen als Ordnungswidrigkeiten zu sehen. Dadurch können Bußgelder bis zu 25.000 Euro fällig werden. Die BGG weist zudem auf eine Analyse der unabhängigen Jun Rechtsanwälte hin. Demnach könnte es auch zu einer Gewerbeuntersagung kommen oder der Aufruf zu Straftaten angeklagt werden.