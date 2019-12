Hunderte Pflegekräfte arbeiten bei Patienten zu Hause – die Kosten trägt die Krankenkasse. (Jana Bauch)

Zwischen fünf und acht Prozent mehr Gehalt erhalten Bremer Pflegekräfte im neuen Jahr. Das hatten die Arbeitgeber der Wohlfahrtspflege und die Gewerkschaft Verdi kürzlich im Tarif ausgehandelt. Doch nun sind die Verhandlungen zwischen Wohlfahrtsverbänden und Krankenkassen, die für die Kosten der ambulanten Pflege aufkommen, gescheitert. Dies teilte die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (LAG FW) Bremen am Dienstag mit.

„Wir brauchen eine auskömmliche Vergütung für Pflegekräfte und eine auskömmliche Finanzierung“, sagte Arnold Knigge, Vorstandssprecher der Landesarbeitsgemeinschaft. Die Forderung der 20 Träger seien 6,8 Prozent Steigerung bei der Kostenübernahme gewesen. Dem stünde derzeit ein Angebot der Krankenkassen von 4,76 Prozent gegenüber, sagte Knigge. Das sei eine zu große Differenz und „eine Gefahr für die Versorgung der ambulanten Pflege“. Die Tarifsteigerungen, die ohne die Kassen ausgehandelt wurden, müssen die Träger ab dem 1. Januar in jedem Fall aus eigener Tasche zahlen. Jetzt werde ein Schiedsverfahren eingeleitet, sagte Knigge.

Die Tarifsteigerung sei absolut notwendig, um Pflegekräfte halten zu können, sagte Friederike Juchter, Oberin der Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes. Mitarbeiter der häuslichen Pflege würden in Krankenhäuser wechseln, wo höhere Löhne gezahlt werden. Berufsanfänger fingen wegen des niedrigeren Lohns gar nicht erst in der ambulanten Pflege an zu arbeiten.