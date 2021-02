Seit Monaten gehen die Menschen in Belarus auf die Straße, um gegen das Regime von Diktator Alexander Lukaschenko zu protestieren. Nun erhalten sie auch Unterstützung eines neuen Komitees aus Bremen. (DPA)

Unterstützung für die Demokratiebewegung in Belarus kommt jetzt auch aus Bremen. „Mich beeindruckt, mit welcher Fantasie Hunderttausende Menschen dort seit Monaten auf die Straße gehen“, sagt Helga Trüpel (Grüne), frühere Europaabgeordnete und aktuell Vorsitzende der Europa-Union Bremen.

Sie gehört zu den Gründern des „Bremer Solidaritätskomitees Belarus, in dem sich rund 30 Bremerinnen und Bremer, darunter auch gebürtige Weißrussinnen, zusammengeschlossen haben. „Unsere zentralen Forderungen sind faire und freie Wahlen, der Rücktritt von Diktator Alexander Lukaschenko und die Freilassung aller politischen Gefangenen“, sagt sie.

Komitee fordert von Bovenschulte Aufnahme von Bürgern aus Belarus

Hilfe leisten will das Komitee konkret, in dem es in Bereichen wie Bildung, Recht und Kunst Kontakte zwischen Menschen, Firmen und Initiativen aus Belarus und Bremen herstellt und Unterstützung bei der demokratischen Transformation des Landes leisten will. „Wir wollen den Menschen zeigen, dass sie nicht alleine sind“, sagt die Jurastudentin Iryna Shyla.

Das Komitee fordert in einem Brief an Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) auch, dass Bremen im Rahmen der vom Bund angekündigten Unterstützung vier Bürger aus Belarus aufnimmt und ihnen für ein Jahr Schutz gewährt.

Mehr zum Thema IIHF Internationaler Druck zu groß: Keine Eishockey-WM in Belarus Spätestens seit der angedrohten Sponsorenflucht gab es für den Eishockey-Weltverband keine andere Wahl mehr: Belarus wird als Co-Ausrichter der WM in diesem Jahr ... mehr »

Weitere Informationen

Am Sonntag, 7. Februar, veranstaltet das Komitee zwischen 14 und 16 Uhr eine Kundgebung auf dem Marktplatz.