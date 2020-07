Zollhündin Nanny hatte einen guten Riecher. (Zoll Hannover/Bremen)

Ein Kilogramm Kokain konnte der Bremer Zoll am Montag an der A 28 in der Gemeinde Stuhr sicherstellen. Unterstützt wurden die Beamten dabei von der Hündin „Nanny“.

Der 27-jährige Fahrer kam aus den Niederlanden und war in Richtung seiner Heimat Schweden unterwegs. Die Frage der Beamten, ob er Drogen mitführe, verneinte er. Zollhündin „Nanny“ konnte das Kokain aber schnell im Wagen aufspüren. Der anschließende Schnelltest bestätigte den Rauschgiftfund. „Der Einsatz der Spürhunde ist und bleibt eine der wichtigsten Hilfen für uns und in “Nanny„ haben wir eine erfahrene Spürhündin, die nicht zum ersten Mal fündig geworden ist“, sagte Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts.

Das sichergestellte Rauschgift hat einen geschätzten Verkaufswert von rund 50.000 Euro. Das Amtsgericht Verden hat einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 27-Jährigen erlassen. Der Bremer Dienstsitz des zuständigen Zollfahndungsamtes Hannover hat die weiteren Ermittlungen übernommen.