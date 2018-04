Kokain, dass in Bremen sichergestellt worden ist (Archivbild). (Frank Thomas Koch)

3,5 Milliarden Euro hat der Bremer Zoll an Steuereinnahmen im Jahr 2017 für sich verbucht. Das ist auf Vorjahresniveau. Positiv entwickelt haben sich dagegen die Einnahmen aus Zöllen und der Einfuhr von Waren, die mit 2,5 Milliarden Euro höher waren als noch 2016 - da waren es 2,3 Milliarden Euro, teilte das Hauptzollamt Bremen mit.

Kokainschmuggel und Schwarzarbeit sind die größten Punkte

Die größte Auffälligkeit ist die drastisch gestiegene Menge an sichergestelltem Kokain in Höhe von 1,3 Tonnen - 2016 wurden "nur" 400 Kilogramm beschlagnahmt. Davon fallen 1,1 Tonnen auf einen einzigen Fund aus dem September 2017 ab. Der Fund mit einem Verkaufswert von 200 Millionen Euro Straßenverkaufswert war ein Rekord in Bremerhaven. "Die Mengen von 2017 zeigen, dass Bremerhaven zu den Haupteingangsorten für den Kokainschmuggel nach Europa zählt", erklärte Jörg Winterfeld, Leiter des Hauptzollamts Bremen.

Auch die Ermittlungstätigkeiten zur Bekämpfung von Schwarzarbeit stiegen an. 2700 Strafverfahren sind vergangenes Jahr eingeleitet worden - ein Spitzenwert im Vergleich zu den Vorjahren. Winterfeld führt diesen Erfolg auch auf die Konzentration auf "besonders sensible Bereiche" zurück. Gemeint sind damit Branchen, die aufgrund hohen Kostendrucks anfälliger sind für Schwarzarbeit - wie die Baubranche. "Das Hauptzollamt trägt mit diesen Ermittlungen auch zur Sicherung der Sozialsystem in hohem Maß bei", sagte Winterfeld. (hee)