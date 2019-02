Die Entwicklung der Luneplate in Bremerhaven zum CO2-neutralen Gewerbegebiet ist ein Ziel der Zukunftskommission. (Karsten Klama)

Wie steht es mit den Projekten der Zukunftskommission, die Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) ins Leben gerufen hatte? Vor vier Monaten legten die Akteure aus Senat, Zivilgesellschaft und Wissenschaft ihren Abschlussbericht vor und benannten darin acht Leitziele, die dem Zwei-Städte-Staat den Weg in die Zukunft weisen sollen. „Nahezu bei allen dort genannten Maßnahmen wird bereits an der Umsetzung gearbeitet“, ist in einem Sachstandsbericht zu lesen, der am kommenden Dienstag Thema im Senat sein wird und der dem WESER-KURIER vorliegt.

Eines der Projekte, die im Oktober konkret benannt worden waren, ist die Ausrichtung einer Internationalen Bauausstellung (IBA), innerhalb der neue Wohnideen und nachhaltige Mobilitätskonzepte erprobt werden sollen. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern mehrerer Senatsressorts und der Stadt Bremerhaven soll im zweiten Quartal erste Vorschläge für eine „IBA Wachsende Städte“ vorlegen, heißt es in dem Sachstandsbericht.

Zum Leitziel „Gute Arbeit für Bremen und Bremerhaven“ gehört die Ausweitung des sogenannten sozialen Arbeitsmarktes. Darunter ist reguläre Beschäftigung für bisherige Langzeitarbeitslose zu verstehen, die staatlich gefördert wird. Bremen hat bereits erste entsprechende Programme aufgelegt, vor allem das sogenannte Lazlo-Projekt, mit dem zurzeit etwa 500 sozialversicherungspflichtige Jobs finanziert werden. Diese Zahl soll deutlich steigen. Mit zusätzlichen Bundesmitteln könnten demnach künftig etwa 1500 Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose geschaffen werden.

Standort für Unternehmen aus der Umweltbranche

„Green Cities“ war ein weiteres Stichwort der Zukunftskommission. Im Bremerhavener Gewerbegebiet Luneplate soll es mit Inhalt gefüllt werden. Sobald die Bauleitplanung im kommenden Jahr abgeschlossen ist, wird das Areal nach den Vorstellungen des Senats in vier Etappen bis 2027 als CO2-neutraler Standort für Unternehmen aus der Umweltbranche entwickelt werden. Unter dem Leitziel „Exzellente Wissenschaft“ sticht der Neubau eines Hörsaal- und Veranstaltungszentrums für die Universität hervor.

Von diesem Projekt ist schon länger die Rede. Vorgesehen ist ein Gebäudekomplex mit drei Hörsälen, von denen zwei zu einem Audimax mit 1800 Plätzen zusammengelegt werden könnten. Doch gibt es bisher weder konkrete Beschlüsse noch eine Finanzierung. Das soll sich ändern. Erst vor wenigen Wochen, so heißt es im Sachstandsbericht für den Senat, seien Wettbewerbsunterlagen für interessierte Architektenbüros verschickt worden. In der zweiten Jahreshälfte könne das Vorhaben entscheidungsreif sein, ein Baubeginn im Jahr 2022 und die Eröffnung zwei Jahre später seien realistisch.

Auch zum Komplex öffentliche Sicherheit finden sich Zeitpläne in dem Senatspapier. Die Innenbehörde will kleinräumige Sicherheitsanalysen für einzelne Quartiere erstellen lassen und bereitet in diesem Zusammenhang Bürgerbefragungen vor. Angepeilter Termin: Anfang 2020. „Auf dieser Grundlage können dann weitere Konzepte erstellt werden, sodass lebendige Quartiere entstehen, in denen sich die Menschen sicher fühlen und gerne vor die Tür gehen“, heißt es in der Senatsvorlage.

Bei der Realisierung der diversen Projekte soll nicht jedes Senatsressort nach Gutdünken vor sich hin muddeln. Die Zukunftskommission hatte in ihrem Abschlussbericht für alle acht Leitziele Wegmarken festgelegt, an denen ablesbar ist, wie weit die diversen Projekte vorangekommen sind. Um die Zwischenstände im Blick behalten zu können, soll es künftig ein „Leitziel-Monitoring“ geben, das „Auskunft über den Grad der Zielerreichung geben kann“.