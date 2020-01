Bei der Suche nach Kokain setzt der Zoll in Bremerhaven auf besonders gute Nasen: Drogenhund Chris und sein Führer Andreas Wortmann bei der Kontrolle eines Containers. (Frank Thomas Koch)

Nicht nur die Menge des Kokains, das von Südamerika nach Europa geschmuggelt wird, nimmt zu, sondern auch dessen Qualität. „Das Rauschgift ist kaum noch gestreckt“, berichtet Jörg Seedorf, Leiter der Kriminalpolizei Bremerhaven. Bis zu 80 Euro pro Gramm seien damit auf dem Markt zu erzielen. Womit der größte Fang von Polizei und Zoll in Bremerhaven im vergangenen Jahr – über 50 Kilo Kokain versteckt in einem Kühlcontainer für Bananen – auf einen Straßenverkaufswert von etwa vier Millionen Euro kommen würde. Ein herber Verlust also für die Drogenschmuggler? Seedorf winkt ab. „Denen macht das nicht viel aus.“ Zumindest hätten die jüngsten Ermittlungserfolge zu keiner spürbaren Marktveränderung geführt. „Wir stellen mittlerweile im Tonnenbereich Rauschgift sicher. Aber die schreiben den Verlust ab und machen einfach weiter.“

Behörden verzeichnen gesteigerte Produktivität

Schon seit Längerem verzeichnen die Sicherheitsbehörden eine gesteigerte Produktivität in den Herkunftsländern, erläutert der Kripo-Chef. „Die Anbauflächen werden vergrößert, die Produktionsbedingungen verbessert, das ist Organisierte Kriminalität.“ Nach Europa komme das Kokain vor allem auf dem Seeweg, wobei insbesondere der transatlantische Containerhandel von zunehmender Bedeutung sei. Bremerhaven als viertgrößter Containerhafen Europas komme dabei eine besondere Rolle zu. „Über Bremerhaven wird das europäische Hinterland versorgt.“ Viele der Container seien nicht für Bremerhaven selbst bestimmt, erklärt Seedorf. „Die laufen nur über uns, gehen von hier weiter nach Skandinavien und vor allem nach Osteuropa. Bremerhaven ist dafür die Verteilerdrehscheibe.“

Leicht zugängliche Bereiche von Containern dienen als Drogenversteck. In Europa kann das Rauschgift von den Schmugglern dann in einem unbeobachteten Moment schnell wieder herausgeholt werden – wenn ihnen Kontrolleure wie Volker Hilger nicht zuvorkommen. (Frank Thomas Koch)

In den vergangenen Jahren gelangen der Polizei, die in Bremerhaven eigens hierfür in enger Zusammenarbeit mit dem Zoll eine besondere Ermittlungsgruppe zur Gefahrenabwehr aufgestellt hat, mehrfach spektakuläre Drogenfunde. Laut Recherchen des NDR soll die 2019 in Deutschland insgesamt sichergestellte Kokainmenge erstmals über zehn Tonnen liegen. Doch mehr als ein Indikator für die gestiegenen Mengen sei das nicht, betont Jörg Seedorf. Wie viele Drogen tatsächlich geschmuggelt werden, könne niemand sagen. Noch so ein Indikator: 2019 habe der Zoll in Ecuador eine Lieferung mit 660 Kilo Kokain entdeckt und eine mit 550 in Panama. „Für beide lautete der Zielhafen Bremerhaven.“

Für den Drogenschmuggel bedienen sich die Täter der sogenannten Rip-Off-Methode, erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. Dabei wird das Kokain an von außen schnell zugänglichen Stellen im Container deponiert, zum Beispiel in Taschen direkt hinter der Containertür. Die Besitzer und Transporteure der legalen Ware in dem Container wüssten davon in der Regel nichts. „Die Täter machen sich nur die Reiseroute des Containers zunutze.“ In Europa könne das Rauschgift dann von den Schmugglern in einem unbeobachteten Moment schnell wieder herausgeholt werden.

Die Sicherheitsbehörden versuchen, dagegen mit länderübergreifenden Netzwerken vorzugehen, in die unter anderem Polizei, Zoll und Hafenwirtschaft eingebunden seien, erklärt Kripo-Chef Seedorf. Die Schwachstelle im System blieben aber die Menschen, die in den Häfen arbeiten. Angesichts der irrwitzig hohen Verdienstspannen beim Drogenschmuggel seien Bestechung und Bedrohung des Hafenpersonals ebenso an der Tagesordnung wie systematische Korruption. „Das Ganze funktioniert nur mit Insidern. Jemand, der Bandenmitglieder mit aufs Gelände nimmt, Fahrzeuge reinschleust oder Zugangsberechtigungen weitergibt.“ Dafür würden hohe Summen gezahlt. „Und Hafenarbeiter, die einmal Geld angenommen haben, sind in der Hand der Täter.“

Hinzu kämen gleich mehrere Faktoren, die die Arbeit von Polizei und Zoll erschwerten, sagt Jörg Seedorf. Die Täter gingen zum Beispiel extrem vorsichtig und hochkonspirativ vor. „Auch die arbeiten in Netzwerken, und die Handlanger vor Ort wissen in der Regel nichts über diese Strukturen.“ Dann sei da die Art des Deliktes selbst: „Rauschgiftkriminalität ist eine opferlose Straftat – da gibt es keine Anzeigen.“ Von den anderen Straftaten würden in Deutschland 80 Prozent von Bürgern angezeigt. „Aber beim Drogenschmuggel gibt es Verfolgung nur durch Kontrollen.“

Nach dem Öffnen des Containers lagen die mit Kokain gefüllten Taschen direkt an der Tür (ZOLL / FR)

Was direkt zum nächsten und wahrscheinlich entscheidenden Punkt führt, der den Kampf gegen Drogenschmuggler erschwert: Über drei Millionen Container werden jährlich in Bremerhaven umgeschlagen. Angesichts dieser Menge seien mehr als stichprobenartige Schwerpunktmaßnahmen nicht möglich, sagt Seedorf. Denn auch wenn es eine besondere Aufbauorganisation der Polizei gegen die Rauschgiftkriminalität gibt: „Extra Personal haben wir dafür nicht.“