In Bremerhaven gibt es aktuell nur drei bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. (Hauke-Christian Dittrich /dpa)

Wenn Berlin arm, aber sexy ist, ist Bremerhaven arm, aber gesund. Man darf es nicht beschreien, aber es ist bemerkenswert, dass die Zahl der Infizierten dort bislang auffallend gering ist. So soll es bleiben. Mag sein, dass die geografische Lage eine Rolle spielt oder die Sozialstruktur der Stadt an der Außenweser, vielleicht sogar das Temperament der Bewohner. Doch statt die Gründe nur in üblichen Klischees zu suchen, könnte man auch das Gegenteil versuchen: Man könnte anerkennen, dass in Bremerhaven möglicherweise irgendetwas sehr richtig gemacht wird. Man könnte die Vorstellungskraft aufbringen, dass das Krisenmanagement in Bremerhaven womöglich besser funktioniert als andernorts.

Bedauerlicherweise ist Bremerhaven keine Insel der Glückseligen, was die wirtschaftlichen Konsequenzen des Lockdowns betrifft. Auch dort leiden unter anderem Freischaffende, Gastronomen, Hoteliers sowie die Tourismusbranche unter den Einschränkungen. Es wird unbedingt nötig sein, Bremerhaven im geplanten Bremen-Fonds besonders zu berücksichtigen. Denn gesund ist großartig, ändert aber nichts an arm.