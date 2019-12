Fahrer muss ins Krankenhaus

Bremerhaven: Auto stürzt in Hafenbecken

Nachdem am Freitagabend ein Autofahrer am Geestevorhafen von der Fahrbahn abgekommen ist, stürzte das Auto samt Fahrer in das Hafenbecken. Die Feuerwehr zog das Auto mit einem Kran aus dem Hafenbecken.