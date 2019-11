Bremerhaven droht offenbar eine Haushaltssperre. (Karsten Klama)

Bremerhavens Bürgermeister und Kämmerer Torsten Neuhoff (CDU) will eine Haushaltssperre verhängen, weil er den Etat nicht ausgleichen kann. Das berichtet die Nordsee-Zeitung. Laut dem Blatt hat der Kämmerer bereits eine entsprechende Vorlage in den Magistrat eingebracht. Im Haushalt soll eine Lücke von sieben Millionen Euro klaffen.

Ursprünglich sollte der Magistrat bereits am Mittwoch über die Sperre entscheiden, CDU und FDP hatten ihre Zustimmung signalisiert. Doch die SPD sieht Gesprächsbedarf: „Wir wollen konkret wissen, welche Auswirkungen eine Haushaltssperre bei den Betroffenen hätte“, sagte SPD-Parteichef Martin Günthner der Nordsee-Zeitung. Daher wurde der Antrag wieder von der Tagesordnung genommen.

Zur Sache

Bei einer Haushaltssperre darf Bremerhaven nur Geld für gesetzliche Pflichtaufgaben ausgeben. Freiwillige Leistungen würden dann gestrichen werden. Welche davon betroffen sind, will Neuhoff erst verraten, wenn ein Beschluss vorliegt. Da der Haushalt für 2020 frühestens im kommenden Herbst genehmigt wird, würde die Haushaltssperre rund zehn Monate gelten. So will Neuhoff rund drei bis vier Millionen Euro einsparen.