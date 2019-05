Dient als Museumsschiff, seit er 1982 als technisches Kulturdenkmal anerkannt wurde: der Eisbrecher „Stettin“. (Anne Werner)

Die „Sail“ in Bremerhaven ist ja nur alle fünf Jahre. Nächstes Jahr, also 2020, ist es wieder soweit. Für alle, die nicht so lange warten wollen, bietet sich das Seestadtfest an. Immer Ende Mai feiern die Bremerhavener an vier Tagen sich und ihre Stadt – und laden zum Landgang an den Havenwelten viele Gäste ein. Zu sehen sind historische Windjammern, schnittige Motorboote und moderne Segelschiffe; es gibt Schlemmerstände, Kinderprogramm, Konzerte und Open Ship: Das Angebot ist vielfältig. Am Sonntag, 26. Mai, ist der letzte Tag des bunten Festes.

Wer an diesem Sonntag also nach Bremerhaven aufbricht, tut gut daran, vorher einen Blick in den umfangreichen Programmkalender zu werfen. Los geht es gegen 10 Uhr mit dem Flohmaxx, einem großen Flohmarkt in der Fußgängerzone der Innenstadt. Am Abend wird es funky beim Konzert der Band BB and the Blues Snacks (Beginn ist um 19 Uhr) auf der Radio-Bremen-

Bühne in der Nähe des Zoos am Meer.

Den ganzen Tag über gibt es viele weitere Konzerte – darunter natürlich jede Menge Shantys – auch auf der Containerbühne zwischen Mediterraneo und dem Deutschen Schifffahrtsmuseum. Chillen bei Livemusik ist auf dem „Sonnendeck“ auf dem Lloyd-Platz möglich.

Im Freibeuterdorf auf dem Hans-Scharoun-Platz nahe des Deutschen Schifffahrtsmuseums wird bis 23 Uhr das Eisfest gefeiert. Dort steigt von 12.30 bis 18 Uhr auch das Kinderfest. Am Alten Hafen gibt es für die jüngeren Gäste in der Zeit von 13 bis 17 Uhr Marionettentheater. Wie es sich für ein Seestadtfest gehört, geht es ordentlich maritim zu: Beim Open Ship auf allen beteiligten Booten und Schiffen können sich Gäste selbst wie Seeleute fühlen. Hintergrundinformationen bietet die Wissenschaftsmeile in der Nähe des Hans-Scharoun-Platzes.

Zudem steht in diesem Jahr wieder das Hein-Mücke-Festival mit Straßenkunst und Akrobatik auf dem Veranstaltungskalender.

Auf dem Theodor-Heuss-Platz kann beim Street-Food-Festival in der Zeit von 11 bis 20 Uhr geschlemmt werden. Wem das Schiffegucken zu viel wird, kann beim verkaufsoffenen Sonntag im Mediterraneo shoppen gehen.

Ein Flyer mit allen Programmpunkten und allen

Veranstaltungsorten steht unter www.bremerhaven.de – dort unter Veranstaltungen – zum Download bereit.

Der Eintritt ist frei.