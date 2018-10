Polizei und Feuerwehr in Bremerhaven sind in der Nacht zu Sonntag zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Kurz nach Mitternacht beobachteten Zeugen zwei Männer, die auf das Dach der Geschwister-Scholl-Schule kletterten. Sie vermuteten einen Einbruchsversuch und alarmierten die Polizei. Diese fand zwei betrunkene Männer vor. Während einer von ihnen betonte nur die "coole Aussicht" genießen zu wollen, lag der andere regungslos auf einen vier Meter tieferen Dachvorsprung. Für seine Bergung forderten die Polizeibeamten die Kollegen der Feuerwehr an, die den 20-Jährigen mittels Drehleiter vom Dach barg. (haf)