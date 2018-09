Bremerhaven ist Nummer eins beim Gebrauch von Recyclingpapier. (Frank Thomas Koch)

Er ist 173 Seiten dick und, natürlich, auf Recyclingpapier gedruckt. Schließlich listet der Papieratlas diejenigen deutschen Städte, die in ihrer Verwaltung am umfassendsten Recyclingpapier eingeführt haben. In diesem Jahr führt die Liste Bremerhaven an. Dahinter liegen Saarbrücken und die beiden Drittplatzierten Bottrop und Hameln.

Alle vier Städte haben ihre Verwaltung zu 100 Prozent auf Recyclingpapier getrimmt, Bremerhaven bekam aber am meisten Sonderpunkte dafür, dass die Stadt inzwischen auch andernorts auf wiederverwertetes Papier setzt, wie etwa Hausdruckereien oder Schulen. Bremen hingegen schnitt nicht ganz so gut ab: Die Hansestadt setzte im Jahr 2017 in der Verwaltung 92,05 Prozent Recyclingpapier ein. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Stadt den Anteil an Recyclingpapier leicht gesenkt. Zukünftig plant die Stadt Bremen, den Anteil an Recyclingpapier konstant zu halten, heißt es im Papieratlas.

"Wer Recyclingpapier benutzt, handelt vorbildlich"

„Heute reden alle über Digitalisierung und papierloses Büro“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), die Vertretern aus Bremerhaven am Dienstag den Preis für die „recyclingpapierfreundlichste Stadt“ überreichte. „Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass gerade in den papierlosen Büros immer mehr ausgedruckt wird. Und deswegen ist es gut, wenn wir weiter über Papier reden.“

Schulzes Ministerium ist Projektpartner der „Initiative Pro Recyclingpapier“, die alljährlich Städte ab 50.000 Einwohner, Hochschulen und in diesem Jahr erstmalig auch Landkreise dazu einlädt, ihren Papierverbrauch und ihre Recyclingpapierquoten transparent zu machen. Aus den Rückmeldungen ermittelt die Initiative dann die Wettbewerbsgewinner.

„Wer Recyclingpapier benutzt, handelt vorbildlich“, lobte Schulze die Teilnehmer. Denn gegenüber konventionellem Papier habe die Alternative klare ökologische Vorteile, derentwegen das Bundesumweltministerium vor vierzig Jahren ein eigenes Gütesiegel eingeführt hat: den „Blauen Engel“. Das Siegel steht für 100-prozentiges Altpapier ohne Chlor, optische Aufheller, Bleichmittel und andere gesundheitsschädliche Chemikalien.

Im Vergleich zu Frischfaserpapier spart die Herstellung von Altpapier gemäß „Blauer Engel“-Richtlinien rund 60 Prozent Energie und 70 Prozent Wasser. Außerdem ist seine Produktion kohlenstoffdioxidarm und entlastet die Wälder. Der elfte Papieratlas dokumentiert in diesem Jahr den Papierverbrauch und die Papierrecyclingquoten von erstmals über 160 Wettbewerbsteilnehmern, bei denen Papier mit dem „Blauen Engel“ auf dem Vormarsch ist: 93 Städte, 27 Landkreise und 42 Hochschulen folgten dem Aufruf der „Initiative Pro Recyclingpapier“.

Die „recyclingpapierfreundlichsten“ Landkreise sind der Rhein-Hunsrück-Kreis (Rheinland-Pfalz) sowie die beiden bayerischen Landkreise Schweinfurt und Ebersberg. Die Gewinner unter den Hochschulen sind die HfWU Nürtingen-Geislingen (Baden-Württemberg), die Hochschule Augsburg und die Universität Hohenheim teilten sich den zweiten Platz, gefolgt von der Fern-Universität Hagen auf Platz drei. Wie die „Initiative Pro Recyclingpapier“ ermittelte, haben die 162 Städte, Landkreise und Hochschulen durch den Einsatz von Recyclingpapier über 500 Millionen Liter Wasser und 100 Millionen Kilowattstunden Energie eingespart.