Eine Wöchnerin hat im Klinikum Bremerhaven eine Bettnachbarin gehabt, die am Tag nach ihrer Aufnahme positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist. In der Nacht habe die Schwangere „unspezifische Symptome (Husten, Kopfschmerzen)“ gezeigt, teilt das Klinikum mit. Dies habe sie bei der Morgenvisite zur Sprache gebracht und sei daraufhin isoliert und getestet worden. Die Betroffene steht in engem Kontakt zur Freien Evangelischen Christengemeinde in Bremerhaven, in der zur fraglichen Zeit, am letzten Maiwochenende, bereits viele Corona-Infektionen nachgewiesen waren. Radio Bremen hatte zunächst darüber berichtet.

Knapp 2000 Kinder kommen pro Jahr im Krankenhaus Reinkenheide zur Welt. Hat es jetzt, in Covid-19-Zeiten, Versäumnisse gegeben? Der Fall aus der Wochenbettstation ist dem Bremerhavener Corona-Krisenstab bekannt: „Wir haben primär über das Gesundheitsamt mit dem Klinikum zu tun – das sich, nach allem, was uns vorliegt, an alle Vorgaben gehalten hat“, sagt Stefan Zimdars, stellvertretender Magistratssprecher. Die junge Mutter, zu der die Schwangere ins Zimmer gelegt worden war, erhielt von der Klinik die Auflage, sich nach ihrer Entlassung in häusliche Quarantäne zu begeben.

Aktuell 256 Quarantänefälle

Mit Stand von Dienstag waren laut Stefan Zimdars 123 Personen aus dem sogenannten Cluster der Freien Evangelischen Christengemeinde infiziert, davon 71 in Bremerhaven gemeldete. Insgesamt befanden sich am Dienstag in Bremerhaven 256 Menschen in häuslicher Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind in der Seestadt 8817 Abstriche genommen worden. Ein Viertel davon entfällt nach Angaben des Klinikums Reinkenheide allein auf das Krankenhaus. Dort seien „über 450 Verdachtspersonen isoliert“ worden, „von denen 40 Patienten positiv getestet wurden“.

Die Klinik stellt unterdessen klar, dass die werdende Mutter als „geburtshilflicher Notfall“ aufgenommen worden sei. „Die Erstversorgung dieses Notfalls fand im Kreißsaal statt. Religiöse Zugehörigkeiten werden in der Erstversorgung beziehungsweise der Notfallversorgung nicht erhoben.“ Zur stationären Aufnahme sei die Patientin auf Covid-19-typische Symptome geprüft worden. Der behandelnde Arzt habe zu diesem Zeitpunkt keinen Hinweis auf eine Infektion festgestellt. Die Patientin habe dem Arzt mitgeteilt, „keinen Kontakt zu den positiv getesteten Gemeindemitgliedern gehabt zu haben“.

Ein Test ist immer nur eine Momentaufnahme

Für alle Patienten, die keine Notfälle sind, gelte landesweit ein „präklinisches Testkonzept“, mit dem verhindert werden solle, dass infizierte, aber symptomfreie Patienten das Virus verbreiten, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. „Eine vollständige Sicherheit bietet auch das vorgeschriebene Vorgehen nicht, da ein Test immer nur eine Momentaufnahme darstellt.“

Dennoch sind in Bremerhaven seit Monatsbeginn zusätzliche Vorkehrungen getroffen worden: Bei allen Notfallpatienten, die stationär aufgenommen werden, wird außer dem sogenannten PCR-Abstrich auch ein Antikörpertest gemacht, der – gegebenenfalls – sehr viel schnellere Ergebnisse liefert. In Risikobereichen Beschäftigte werden laut Klinik regelmäßig getestet. „Das Personal der geburtshilflichen Station und des Kreißsaals wurde und wird derzeit mehrfach untersucht. Bisher wurden keine Mitarbeiter positiv getestet.“

Auch in den vier Krankenhäusern des Bremer Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno) gilt die Testpflicht vor der stationären Aufnahme. Das betrifft auch die Häuser mit den größten Entbindungsstationen, das Klinikum Links der Weser (mit 2865 Geburten in 2019) und das Klinikum Bremen-Nord (2019 Geburten). In Notfällen, sagt Geno-Sprecherin Karen Matiszick, würden Frauen im Klinikum Links der Weser so lange – unter Sicherheitsvorkehrungen – als Verdachtsfall betrachtet, in Nord würden alle Frauen in Einzelzimmern untergebracht, bis das Testergebnis vorliege.

In allen medizinischen Notfällen werde das Infektionsrisiko minimiert, indem das Personal Schutzkleidung trage, sagt Matiszick. Es sei auch möglich, dass Patienten bei der Aufnahme so frisch infiziert sind, dass das Virus noch nicht nachzuweisen sei. Letztlich gehe es um die Risikoabwägung: „Der Infektionsschutz darf ja umgekehrt nicht dazu führen, dass Patienten nicht rechtzeitig versorgt werden und deshalb Schaden nehmen.“