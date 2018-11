Mehr als 1000 Menschen haben in Bremerhaven demonstriert. (Symbolbild) (Christoph Soeder/dpa)

Laut Veranstalter haben am Samstag mehr als 1700 Teilnhmer unter dem Motto "Bremerhaven bleibt bunt" gegen rechts und für mehr Demokratie und Solidarität demonstriert. Die Polizei schätzt die Anzahl der Teilnehmer auf mehr als 1000, konnte aber am Samstagmittag keine konkreten Angaben zu Zahlen machen.

Die Demonstration startete gegen 11 Uhr am Stadthaus, zog durch die Innenstadt und endete vor der großen Kirche. Gegen 13.30 Uhr begann sich die Versammlung, die bis 14 Uhr geplant war, aufzulösen. Die Demonstration verlief zu jedem Zeitpunkt friedlich, so die Polizei. Anlass war, wie die Veranstalter im Vorfeld sagten, die Zunahme von Auftritten durch Rechtsextreme in Bremerhaven. (hee)