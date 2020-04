Trotz eines bislang milden Verlaufs der Corona-Krise in Bremerhaven, schränken die Maßnahmen auch das öffentliche Leben in der Seestadt ein. So ist am Neuen Hafen ein Spielplatz mit Flatterband abgesperrt. (Hauke-Christian Dittrich /dpa)

Drei. Das ist die Zahl in Bremerhaven. Drei Menschen sind dort aktuell am Coronavirus erkrankt. So wenige in Relation zur Bevölkerungszahl wie kaum irgendwo sonst in der Republik. Woran liegt das? Klare Antworten gibt es nicht. Nur Vermutungen. Und eine tiefe Einsicht: „Glück“, sagt der Sprecher des Krisenstabs in der Seestadt.

Jede andere Erklärung sei Spekulation, ­betont Stefan Zimdars, der wie die Kollegen in Bremen jeden Tag über den Stand bei ­Corona berichtet. Von Beginn an fiel dabei ein eklatanter Unterschied auf. Steigerung auf der einen Seite, mehr oder weniger Stagnation auf der anderen. In Bremen, das fünfmal so viele Einwohner hat wie seine Schwesterstadt, sind bei einer Gesamtzahl von 574 bestätigten Corona-Fällen 297 Menschen noch erkrankt, die anderen wieder genesen. In Bremerhaven ist die Gesamtzahl seit zwei Wochen quasi auf gleichem Stand geblieben und liegt jetzt bei 27. Davon haben 24 Patienten das Virus überstanden. In Bremen gibt es 25 Todesfälle, in Bremerhaven keinen.

Mehr zum Thema Kommentar über Corona in der Seestadt Bremerhaven: Arm aber gesund In Bremerhaven gibt es bislang wenig Infizierte und wenig Covid-19-Kranke. Die Ursachen sind ... mehr »

Andreas Dotzauer, Virologe an der Universität Bremen, findet diese Kluft „bemerkenswert“, so richtig einen Reim darauf machen kann er sich allerdings nicht: „Da können ­unglaublich viele Faktoren eine Rolle spielen.“ Möglich, meint Dotzauer, dass es die klima­tischen Bedingungen sind, viel Wind und Sonne. Bremerhaven sei wegen seiner Randlage außerdem quasi kein großer Umschlagplatz für Menschen. Ausgenommen die Kreuz­fahrtschiffe. Da ist es nach Darstellung der Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen aber so gewesen, dass sich Passagiere und Be­satzung sofort nach ihrer Ankunft mit Bussen oder im eigenen Auto in ihre Heimat begeben haben. Die jeweils zuständigen Gesundheitsämter seien direkt vom hafenärztlichen Dienst informiert worden. Niemand habe sich also in Bremerhaven aufgehalten.

Dotzauer überlegt weiter: Auf den gesamten Norden bezogen sei es sicherlich auch eine Frage der Mentalität. „Bei uns gibt es nun mal nicht so viele extensive Faschingsfeiern, die Leute liegen sich nicht ständig in den Armen.“ Und noch ein Gedanke, die soziale Zusammensetzung der Bevölkerung: „Möglicherweise gibt es in Bremerhaven nicht so viele Menschen, die sich einen Skiurlaub leisten können.“ Die Ferien im Schnee mit den abendlichen Feiern waren in vielen Fällen der Grund für die Ansteckung.

Mit Kontaktbeschränkungen sind die richtigen ­Vorkehrungen getroffen worden

Über solche Mutmaßungen hinaus nennt der Virologe aber auch einen handfesten Grund für den vergleichsweise extrem milden Verlauf der Corona-Pandemie in Bremer­haven. Andreas Dotzauer: „Es sind mit den Kontaktbeschränkungen die richtigen ­Vorkehrungen getroffen worden.“ Ein Eindruck, den Stefan Zimdars bestätigt: „Der Krisenstab funktioniert.“ Von Anfang an sei das Ziel gewesen, vor die Lage zu kommen, wie es bei der Feuerwehr heißt. Aktion statt Reaktion.

Der Stab mit seinen 19 Mitgliedern, darunter Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD), komme seit mehr als einem Monat jeden Tag in der Hochschule zusammen, um die Lage zu besprechen. Auch über Ostern sei das so gewe­sen. Wie in Bremen sei eine Corona-Anlaufstelle eingerichtet worden, damit die Menschen sich zentral testen lassen können, nachdem sie wegen des Verdachts einer Erkrankung von ihren Ärzten überwiesen wurden. Um mit Information und Aufklärung auch jüngere Leute zu erreichen, habe die Stadt bei Instagram einen entsprechenden Account eingerichtet.

Mehr zum Thema Corona in Zahlen Die Auswirkungen der Pandemie im Land Bremen Das Coronavirus bestimmt derzeit das Leben der Menschen im Land Bremen. Todesopfer, ein hoher ... mehr »

„Wahrscheinlich haben wir bisher einfach Glück gehabt“, sagt auch Ronny Möckel, der als Leiter des Gesundheitsamtes dem Krisenstab in Bremerhaven vorsitzt. Geholfen habe vielleicht, dass seine Kollegen aufgrund verschiedener Aspekte mit den zwingend notwendigen Stabsstrukturen sehr vertraut seien. „Entscheidungen wurden frühzeitig ­getroffen. Sie waren zielführend und haben womöglich dazu geführt, dass in Bremer­haven die Anzahl der Corona-Infizierten im Vergleich gering ist.“ Zufrieden zeigt sich auch der Oberbürgermeister: „Die Mitarbeite­rinnen und Mitarbeiter des Krisenstabs arbeiten buchstäblich rund um die Uhr. Dieses hohe Engagement kommt am Ende den Bürgerinnen und Bürgern zugute“, erklärt Melf Grantz.

Auffällig ist, dass es in den benachbarten Küstenstädten Cuxhaven, Wilhelmshaven und Emden in Bezug auf die Einwohnerzahl eine ähnlich niedrige Quote bei den Corona-­Erkrankungen gibt wie in Bremerhaven. Auch Delmenhorst ist nicht so stark betroffen. ­Oldenburg dagegen ein wenig mehr. Vergleichsweise viele Fälle gibt es in Niedersachsen in Braunschweig, Osnabrück und Wolfsburg. Die VW-Stadt ist der in Niedersachsen am stärksten betroffene Ort, dort werden 45 Tote beklagt. Fast alle waren Bewohner eines Pflegeheimes.