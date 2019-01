In Bremerhaven ist ein Streit zwischen Angehörigen zweier Familien eskaliert. Wie die Polizei berichtet, trafen die Kontrahenten am Montag gegen 12.15 Uhr in einem Verbrauchermarkt im Stadtteil Lehe aufeinander. Mehrere Männer gingen demnach auf einen 37-Jährigen los und schlugen auf ihn ein. Der Mann setzte sich mit einem Haushaltsmesser zur Wehr und verletzte dabei einen 38-jährigen Mann. Der Mann, der von der Polizei als Hauptaggressor gehandelt wird, erlitt Stich- und Schnittwunden. Lebensgefahr bestand nicht. (haf)