Der Eingang zum Gemeindehaus der freikirchlichen Pfingstgemeinde im Stadtteil Schierholz. (Hauke-Christian Dittrich)

Die Stadt Bremerhaven hat am Donnerstag den geltenden Corona-Grenzwert überschritten. Das teilte eine Sprecherin der Stadt mit.

In der freikirchlichen Pfingstgemeinde seien demnach 26 neue Fälle nachgewiesen worden. Damit überschreitet Bremerhaven den von der Bundesregierung und den Länderchefs festgelegten Grenzwert von 50 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Der Wert liegt in Bremerhaven nun bei über 56. Wird der Grenzwert überschritten, sollen laut Beschluss wieder mehr Beschränkungen gelten. Die Christengemeinde ist ein sogenanntes Cluster mit insgesamt 96 bestätigten Fällen (davon 59 in Bremerhaven). Häufungen von Fällen innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einer bestimmten Region oder Gemeinschaft werden als Cluster bezeichnet.

Laut der Sprecherin sei es gelungen, die Kontaktpersonen dazu zu bewegen, sich ebenfalls auf das Coronavirus testen zu lassen. „Dies ist für die notwendige Nachverfolgung der Kontaktpersonen und das Unterbrechen der Infektionsketten sehr hilfreich.“ Ein großer Teil der Infektionen sei auf häusliche Kontakte von Familien zurückzuführen. Es ist daher noch mit weiteren bestätigten Infektionen zu rechnen.

Derzeit werden noch die Anzahl der betroffenen Schulen und Lerngruppen mit positiven Fällen oder Kontaktpersonen bestimmt. Dazu sollen im großen Maßstab die schulischen Kontakte ermittelt werden. Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) will am Freitag über die weiteren Entwicklungen informieren.