Verteilt das Land Bremen seine finanziellen Mittel gerecht auf die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven? Der Streit hierüber ist so alt wie die Weser. Während stadtbremische Bürgerschaftsabgeordnete ihre Kollegen aus der Seestadt – hinter vorgehaltener Hand – schon mal als Freibeuter bezeichnen, die nach erfolgreicher Kaperfahrt gern reich beladen nach Bremerhaven zurücksegeln, fühlen sich die Bremerhavener chronisch benachteiligt. Erst vor wenigen Tagen hatte der neue Seestadt-Kämmerer Torsten Neuhoff (CDU) im Gespräch mit dem ­WESER-KURIER eine rasche Einigung über einen neuen kommunalen Finanzausgleich angemahnt.

Die Bremerhavener führen in den Debatten stets ins Feld, dass ihre Steuerkraft deutlich hinter der der Bremer liege und sich der Abstand in den vergangenen Jahren sogar noch vergrößert habe. Zudem sei die Armutsquote in der Seestadt höher als in Bremen. Der Landesgesetzgeber sei aber gefordert, auf „gleichwertige Lebensverhältnisse“ in den Schwesterstädten hinzuarbeiten.

Festgefahrene Gespräche

In Bremen hält man den Bremerhavener Klagen gern entgegen, dass schon die geltenden Finanzausgleichsregelungen die Seestadt bevorzugen. Sie bekam 2017 pro Einwohner vom Land 1327 Euro, die Stadtgemeinde Bremen 874 Euro. Schon länger gilt zudem, dass Investitionsmittel des Landes deutlich überproportional in die Seestadt fließen. Im laufenden Jahr werden knapp 37 Prozent aus solchen Töpfen in Bremerhaven ausgegeben, 2019 werden es fast 40 Prozent sein. Das ist beachtlich, wenn man berücksichtigt, dass in Bremerhaven lediglich 16,6 Prozent der Einwohner des kleinsten Bundeslandes wohnen.

In der Seestadt kann Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) mit solchen Argumenten kaum punkten. Ihre Versuche, mit dem dortigen Magistrat eine Verständigung über einen novellierten Finanzausgleich zu erreichen, blieben bisher erfolglos. Beide Seiten hatten sich 2016 auf einen unabhängigen Gutachter verständigt, der einen Vorschlag zur Neuordnung des Finanzausgleichs erarbeiten sollte. Als er geliefert hatte, wurden die Ergebnisse von den Bremerhavenern jedoch pauschal abgelehnt. Seither bewegte sich an dieser Front nicht mehr viel.

In dieser Woche wurde in der Bürgerschaft über einen Weg aus der Sackgasse debattiert. Die CDU hatte dazu einen Antrag eingebracht. Wichtigste Forderung: Bis zum 30. November solle der Senat einen Entwurf zur Novellierung des Finanzausgleichs vorlegen. Dieser Vorstoß der Opposition fand erwartungsgemäß keine Mehrheit, doch waren alle Seiten erkennbar bemüht, kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen. Konsens bestand darüber, dass eine rasche Einigung notwendig sei, denn sowohl Bremen als auch Bremerhaven müssen im kommenden Jahr kommunale Haushalte für 2020 aufstellen. Ohne zu wissen, wie viel Geld dafür zur Verfügung steht, ist das ein schwieriges Unterfangen. „Planungssicherheit ist ein hohes Gut“, sagte Karoline Linnert in der Debatte.

Eckpfeiler einer Einigung könnte sein, dass das Land Bremen die Kosten für das nicht unterrichtende Personal an Bremerhavener Schulen übernimmt. Die Bürgerschaft hatte sich hierfür bereits im vergangenen Jahr ausgesprochen. „Umgesetzt ist davon noch nichts“, beklagte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp. In Bremerhaven hat man außerdem die Erwartung, dass das Land Bremen die Kostenerstattungen für die Seestadt-Polizei anhebt, die – einmalig in Deutschland – nicht dem Land untersteht, sondern als kommunale Behörde organisiert ist.

SPD-Finanzsprecher Max Liess mahnte in der Debatte Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten an. Sowohl der Bremerhavener Magistrat als auch die Finanzsenatorin müssten sich bewegen. Er selbst sei bereit, „über alles zu reden“, erklärte Liess. Den CDU-Antrag könne seine Partei allerdings nicht mittragen, weil er zu sehr auf die Interessen Bremerhavens ausgerichtet sei. Für die Grünen kritisierte ihr Finanzfachmann Björn Fecker die seiner Ansicht nach zu fordernde Haltung des Magistrats. „Außer einem Mehr hat er keine konkreten Vorstellungen zu einer Neuregelung“, hielt er der Bremerhavener Stadtregierung vor.