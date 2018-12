Es sollte eigentlich ein schöner Tag für Eisbärin Valeska werden. Nun trauert die Mutter um ihren Nachwuchs. (Philipp Hannappel)

Wie der Zoo am Meer mitteilt, brachte Eisbärin Valeska am Donnerstag um 14.32 Uhr im Nebenraum der Wurfhöhle ein männliches Jungtier zur Welt. Kurz danach brachte die Mutter ihr Baby in die eigentlich ausgepolsterte Wurfhöhle. Um 20.40 Uhr die traurige Nachricht: Das zweite Jungtier, ein Eisbär-Mädchen, wurde tot geboren. Danach wurde auch das erste Jungtier nicht mehr lebend gesehen.

Die verstorbenen Jungtiere werden noch am Freitag in der Tierärztlichen Hochschule Hannover untersucht, heißt es vonseiten des Zoos. In der kommenden Woche wird mit den ersten Ergebnissen gerechnet. (mmi)