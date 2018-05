Ein Kind und ein Mann im Krankenhaus

Bremerhaven: Zwei Kinderwagen brennen in Treppenhaus

In der Hafenstraße in Bremerhaven haben am Freitagmorgen zwei Kinderwagen in einem Treppenhaus gebrannt. Ein Kind und ein Mann kamen ins Krankenhaus.