Restaurator Tim Lücke bei der Arbeit am Gezeitenrechner. (Lea Heissenbüttel)

Seit das Deutsche Schifffahrtsmuseum 1975 in Bremerhaven eröffnet wurde, zählt der mechanische Gezeitenrechner aus dem Jahr 1915 zu den Exponaten der Ausstellung. Jetzt, nach aufwendiger Restaurierung, funktioniert der Rechner auch wieder: Mithilfe der laut Museum bislang selten angewandten Methode der Trockeneisstrahlung konnte Restaurator Tim Lücke das mechanische Kunstwerk reinigen, ohne das komplizierte Werk komplett zerlegen zu müssen. Begonnen hatte er damit im Mai vergangenen Jahres.

Wasserstände in angesteuerten Häfen ermitteln

Der deutsche Prototyp war vor 105 Jahren am Marineobservatorium in Wilhelmshaven in Betrieb genommen worden, erhielt später ein elektrisches Druckwerk und gelangte über mehrere Stationen, zuletzt das Deutsche Hydrographische Institut in Hamburg, in die Bremerhavener Dauerausstellung. Der Gezeitenrechner dient dazu, Wasserstände in angesteuerten Häfen zu ermitteln. Das seltene Exemplar mit seinen Zahnrädern und Tidengetrieben, den aus Silber und Messing gefertigten Bauteilen ist schmuckes Zeugnis einer früheren Technikepoche.

Künftig, teilt das Museum mit, soll das Gerät regelmäßig öffentlich in Betrieb gesetzt werden – auch „damit die Getriebe nicht wieder verharzen“. Das wird aber voraussichtlich erst im kommenden Jahr möglich sein. Gegenwärtig wird noch an einer passenden Vitrine gearbeitet. Zur Ausstellung gehört auch ein viel jüngerer Gezeitenrechner aus der DDR.