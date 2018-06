Wo andere bloß bröckelnde Fassaden sehen, beginnen sie im Bremerhavener Goethequartier, Chancen zu erkennen. (dpa)

Kreischende Kreissägen, in Lehe ist das der Sound der Hoffnung. Der Lärm im Treppenhaus verschluckt die Silben, die Moritz Schmeckies in die Sprechanlage kräht. Also gleich runter, vorbei am Geratter der Maschinen, in den Hausflur. Willkommen im Goethequartier, seinem Zuhause, sagt Schmeckies, Handschlag wie ein Schraubstock, im schnoddrigen Küstensingsang und klingt dabei, als hätte er mit einer üblen Frühsommergrippe zu kämpfen.

Seit drei Jahren ist die Baustelle, eine frühere Schrottimmobilie, sein Projekt: Goethe 45, fünf Stockwerke, zehn Wohnungen. Platz für Musiker, Grafiker, Schriftsteller. Seit einigen Wochen arbeiten und leben sie hier. Auch ein Ingenieur und eine Drogeriemarkt-Auszubildende sind in den sanierten Altbau gezogen, in dem noch immer renoviert wird. „Ich brauchte dafür keine Erleuchtung“, sagt Schmeckies. „Wir machen hier nichts Außergewöhnliches, besonders ist das Projekt nur, weil es in dieser Ecke passiert.“

Diese Ecke, das ist Lehe. 16 Quadratkilometer Bremerhaven, der größte Bezirk der Stadt. Manche sagen, was Marxloh für Duisburg ist, Neukölln für Berlin, das ist Lehe für Bremerhaven. Lehe, das berichtete die „Bild“-Zeitung, sei der „ärmste Stadtteil Deutschlands“. Und wer das so sehen will, der wird es nicht schwer haben, Belege zu finden.

Lehe, failed Stadtteil

Journalisten machten sich nach Bremerhaven auf, um zu zeigen, dass es auch in Deutschland Ecken gibt, in denen es läuft wie in Gangsterserien auf Netflix. Kamerateams pilgerten nach Lehe, wo die Armut hinter stuckverzierten Fassaden haust. Sie filmten die früher mal stolzen Gründerzeithäuser, die heute wie Häufchen Elend, schief und zusammengesackt, am Wegrand vor sich hin bröckeln. Die verwilderten Vorgärten, den Müll in den verlassenen Gassen. Die zugenagelten Türen, die Fenster, blind vor Staub. Lehe, failed Stadtteil. Ein Sinnbild für den Verfall deutscher Städte, gezeichnet in Blaulicht und Betongrau.

Dabei spielen die Szenen der Schockdokus immer bloß in einem kleinen Teil von Lehe: dem Goethequartier, einem Dreieck in der Mitte des Bezirks, kaum mehr als 20 Straßen groß. Im Norden der Hafen mit seinen bunten Containerburgen, die aussehen, als hätte man riesige Legosteine gestapelt. Im Süden das Bremerhaven aus dem Reisekatalog, das Klimahaus, das an der Küste klebt wie ein aufgeblähtes Schlauchboot, daneben das Hotel, das mit seiner Segelsilhouette wie in Dubai ausgedacht wirkt, der Deich, die Weser. Dazwischen liegt Lehe. Liegt das Goethequartier. Liegen Kinderarmut, Arbeitslosigkeit, Tristesse. Es gibt viele Bremerhavener, die den Stadtteil für einen hoffnungslosen Fall halten. Und dann gibt es Moritz Schmeckies.

Wo andere Elend sehen, sieht er Chancen. Was manche abschreckt, hat ihn zurückgezogen, nach Lehe, ins Goethequartier. Ein paar Minuten von hier entfernt wuchs Schmeckies auf. Wie so viele ging er nach dem Abitur fort, als der eigene Horizont plötzlich weiter reichte als der Blick am Deich. Als die Stadt am Meer zu klein wurde für die großen Pläne. Ethnologie-Studium, Göttingen, Leipzig, von allein wäre Schmeckies nicht wieder in Bremerhaven gelandet. „Ich brauchte einen Grund.“

Ein aufregender Anfang

Er fand ihn in der Goethestraße 45, seine Mutter hatte auf einer Etage des Mehrfamilientrümmerklotzes zur Ausstellung geladen, und natürlich hatten sich vorher einige gefragt: Wer, bitteschön, interessiert sich in dieser Gegend für Kunst? Es kamen die Nachbarn, auch die vermeintlich Kaputten. Schmeckies dachte sich damals: Warum nicht einfach gleich die ganze Bude ständig für sowas nutzen? Einfach war seitdem natürlich gar nichts. Die Stadt musste sich abmühen, die leerstehenden Wohnungen zurückzukaufen, sie gehörten Leuten aus München, aus Holland.

Vier Jahre ist das her. Jetzt führt Moritz Schmeckies, Mitte 30, Fünftagebart, Kastenbrille, Seitenscheitel, durch das Haus. Hohe Decken, viel Licht, knarzende Dielen, das Altbau-ABC. Im Raum nebenan zurren französische Künstlerinnen Bilder zurecht, die nächste Ausstellung steht an. Für Schmeckies ist das Quartier in erster Linie kein Brennpunkt, eher ein großer Spielplatz. „Man hat hier die Möglichkeit, sich einen Kiez zu erschaffen. Wo kann man das sonst?“

Berlin, Hamburg, Leipzig, fertige, also sehr langweilige Städte, das Goethequartier dagegen steht am aufregenden Anfang von etwas, so sieht Schmeckies das. Leerstand, das heißt für ihn Freiräume, nicht Ruinen. Natürlich, auch er kennt die Statistiken: Stadtteil mit der höchsten Kinderarmut des Landes, mehr als ein Drittel der Bewohner des Quartiers überschuldet. „Wenn man nur auf die Zahlen schaut, klar, dann sieht es übel aus.“ Einer, der das Leben in Lehe romantisiert, will er nicht sein. „Natürlich ist das ein problematischer Stadtteil, da muss man ja nur auf die Straße gehen, um das zu merken.“

Unter Underdogs

Lehe, Leben unter Underdogs, das schweißt zusammen, sagt Schmeckies. Man kennt, grüßt und hilft sich, irgendwie muss es ja weitergehen. So ein Nachbarschaftsgefühl wie im Goethequartier kenne er nur aus Ostdeutschland. Moritz Schmeckies sagt, er ist nicht trotz der Zustände und Leute hier, sondern gerade deswegen.

Gegenüber von der Goethe 45, draußen vor der Kleinen Hexe, brennt der Doppelkorn mit der Morgensonne um die Wette. Drinnen flutet Wirt Rudolf Eder die Pilsgläser und lässt Bierdeckel über den Tresen schlittern, als wären es Curlingscheiben und das nasse Thekenholz vor ihm eine Eisfläche, die es zu bespielen gelte. Eder, 62, ist einer von denen, die schon ewig in Lehe sind. 30 Jahre gehörte er zu den Typen, die vor dem Tresen der Kleinen Hexe am Bier nuckelten. Vor einem Jahr wechselte er die Seiten, nun gehört ihm die Kneipe. Eder erzählt Geschichten wie sie viele im Quartier zu erzählen haben. Sie handeln von früherer Freiheit, von den goldenen 80er-Jahren und davon, wie auf einmal alles vorbei war.

Rudolf Eder war Anfang zwanzig, als er nach Bremerhaven kam. Er heuerte bei den Hochseefischern an, später sah er die Welt von schweren Pötten aus, Saudi-Arabien, Singapur, gute Zeiten. Irgendwann brauchte Eder keine Bananenkisten mehr auf die Frachter zu wuchten. Das erledigten jetzt Hightech-Kräne. Also zurück in den Hafen, auf die Werften, irgendwas ist da immer zu tun, dachte Eder. Bis die Werften pleitegingen, eine nach der anderen. Als der Kalte Krieg keiner mehr war und auch noch die Amerikaner aus Bremerhaven verschwanden, war es endgültig um den Stadtteil geschehen.

Von Berlin-Mitte nach Lehe

Lehe, das war Bremerhavens Tor zur Welt, das Viertel vorm Hafen, wo Seeleute und US-Militär gemeinsam das Heimweh wegspülten. Früher, sagt Eder, blieben Matrosen manchmal vier Nächte in der Stadt. „Die wollten sofort rein in die Kneipen, erstmal kräftig einen schlucken.“ Mit den Gästen von der See verlor ein ganzer Stadtteil erst an Bedeutung, dann den Glauben an sich selbst. Lehe hieß fortan Leben im Dämmerzustand, als wäre ständig fünf Uhr morgens und ein ganzer Bezirk hinge desillusioniert überm Tresen der Kleinen Hexe. So flogen die Jahre irgendwie vorbei, erzählt Eder. „Und dann kam Thörner.“

Wenn Eders Gäste vorbei am blinkenden Spielautomaten aus dem Fenster schauen, sehen sie das Werk von diesem Thörner: Baugerüste, daneben strahlendweiße Fassaden. Rolf Thörner, ein großer, kräftiger Typ, die grauen Haare zurückgekämmt, ist allgegenwärtig im Goethequartier. Egal mit wem man sich unterhält, irgendwann landet jedes Gespräch bei dem Mann, den man hier an manchen Tagen pausenlos von einer Baustelle zur nächsten wandern sieht.

Thörner ist Investor, Anfang der 1990er-Jahre begann er, Häuser in Berlin-Mitte zu sanieren. Wegen der Familie kam der Osnabrücker zurück in den Norden, seit zwei Jahren ist er in Lehe. Er wohnt immer da, wo er saniert. Und im Goethequartier betreibt er Sanieren als Hochleistungssport. Sechs Häuser hat er gekauft, es sollen noch mehr werden. Als er mit dem einen Gründerzeitbau fertig war, kaufte er auch das Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. „Wäre doch schade, wenn die Mieter vom Balkon auf eine Bruchbude schauen müssten.“ Ein Stadtteil, der aus 80 Prozent Altbausubstanz besteht, für einen wie Thörner ist das ein Paradies. Sein Blick auf Lehe war vielen anfangs fremd. Der Investor glaubt, langsam lernen die Leher, ihr Goethequartier mit seinen Augen zu sehen.

Der Investor und seine Regeln

Hausführung mit dem Investor, überall Altbau-Chic, Stuck an den Decken. Bald zieht hier eine Kinderärztin ein, die gerade ihr Haus in Schwachhausen verkauft hat. Rolf Thörner möchte nun zeigen, dass er keiner ist, „der Sondermüll verbaut“. Was diese Immobilienhaie von einem wie ihn unterscheide? Die verbauten drei Steckdosen, bei ihm seien es oft 30. Diese Typen tauschten alte Türen gegen neue Billigware aus. Und er? Er erzählt einem jetzt euphorisiert vom Charme antiker Messingtürklinken. Wichtige Thörner-Regel: „Kipp ist immer eine Katastrophe.“ Er lässt keine Kippfenster verbauen. Die hätte es vor 100 Jahren nicht gegeben, also gibt es die auch mit ihm nicht, sagt Thörner und verliert sich kurz in einem Exkurs über die Kunst des richtigen Durchlüftens.

Im Quartier schätzen sie ihn für sowas, klar wolle er verdienen, aber der Thörner, das sei ein Guter, keiner, dem es nur um den Profit gehe, hört man hier von vielen. Knapp sechs Euro pro Quadratmeter sollen die meisten Wohnungen kosten, nur wenige werden deutlich über dem Durchschnitt im Goethequartier liegen. Rolf Thörner sagt, er möchte helfen, dass sich das Viertel durchmischt. Dass es hier bald Bäcker gibt, Schlachter und vielleicht auch Blumenhändler. Sein nächstes Projekt soll eines für Studenten werden, ein Haus voller Wohngemeinschaften.

Im Erdgeschoss eines seiner Häuser feiern sie heute einen besonderen Tag, es ist der erste mit WLAN. Im Juli eröffnet hier das Goethe Camp, ein Coworking-Space. Eine Arbeitsfläche über zwei Etagen für Freischaffende und Mitarbeiter unterschiedlicher Firmen, wie von Ikea-Designern ausgedacht: Holzkisten, Zierpflanzen, Gymnastikbälle, Postkarten, auf denen Sätze stehen wie: „Denken ist wie googeln, nur besser.“ Eine Handvoll Mitarbeiterinnen von Pielers, einem Start-up, das eine Online-Plattform betreibt, auf der man sich etwa Fleisch vom Erzeuger um die Ecke ordern kann, ist schon da und tippt beschäftigt auf Laptops rum. Man gibt zu Protokoll, dass man sich wohlfühlt im neuen Viertel, alles ausgezeichnet. Und ja, auch abends könne man hier ohne Bedenken durch die Straßen ziehen. Kaum eine der Mittzwangerinnen hatte sich vorher schon mal ins Goethequartier verirrt. Warum auch? Lange war hier nichts los. Jetzt wollen sie das ändern, sagen sie, und erzählen von geplanten Gründernächten.

Balkan-Beats nachts um zwei

Moritz Schmeckies unterrichtet zehn Stunden in der Woche an der Leher Gesamtschule. Er bemüht sich nicht besonders, die künftigen Abiturienten da zu halten, die sollen ruhig raus, Erfahrungen sammeln. „In Lehe brauchst du keine Tagträumer, die Luftschlösser bauen“, sagt Schmeckies. „Du brauchst Leute, die gut was aufm Buckel haben.“ Schmeckies will die Gescheiterten. Rückkehrer, Ex-Bremerhavener, die wissen, wie hart das ist, wenn man es in Berlin oder Hamburg versucht. „Ohne eine gewisse Härte wirst du hier nichts.“

Schmeckies hofft, dass die Leute nicht nur wegen der renovierten Altbauten herziehen, sondern auch weil hier um zwei Uhr nachts Balkan-Beats aus runtergelassenen Mercedes-Fenstern bollern können, ohne dass jemand die Polizei ruft. Manchmal kommen Gäste während der Ausstellungen zu ihm und sagen Sätze wie: Mensch, die sanierten Häuser, herrlich, aber mein Gott, die vielen Ausländer. Schmeckies denkt sich dann: Wie geil, dass du hier nicht herziehst.

"Man hofft wieder"

Er glaubt nicht, dass bald Verdrängungseffekte im Goethequartier einsetzen. Dafür gebe es noch viel zu viel Leerstand. Dafür seien die Besitzverhältnisse vieler Häuser zu unklar. Dafür sei das alles zu wenig Großstadt, zu sehr Bremerhaven, zu rau. Eher glaubt Schmeckies, dass der Wandel allen nützen wird, auch den Kindern der Langzeitarbeitslosen. „Kann sein, dass der Zug für den Vater abgefahren ist. Aber da wächst eine Generation heran, die nicht mehr das Gefühl hat, abgehängt zu sein“, sagt er. „Das Selbstbewusstsein der Leute kehrt langsam zurück.“

Es ist spät geworden in der Kleinen Hexe. Die Musikbox spuckt spanische Songs aus, die so sehr klingen, als wären sie eigens fürs Sangria-Eimer-Wetttrinken komponiert, dass man das Gefühl hat, schon vom Zuhören betrunken zu werden. Währenddessen erzählt Rudolf Eder vom fernen Früher und schönen Bald. „Der Staub ist bald ab, man hofft wieder“, sagt Eder. Ob das Goethequartier bald so leuchtet wie den goldenen 80ern? Rudolf Eder zuckt mit den Schultern, er muss zurück hinter die Theke. „Jedenfalls ein neues Paris wird das hier wohl nicht mehr.“ Wer wollte das auch schon?