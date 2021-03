Die Polizei Bremerhaven hat in der vergangenen Nacht verhältnismäßig wenige Verstöße gegen die geltende Ausgangssperre festgestellt (Symbolbild). (Jan Rathke)

Die Polizei Bremerhaven hat in der vergangenen Nacht die Ausgangssperre überwacht. Wie die Beamten mitteilten, stellten sie insgesamt 81 Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest, 33 Personen verstießen gegen die geltende Ausgangsbeschränkung.

Die Polizei berichtet weiter, dass die Betroffenen in den meisten Fällen einsichtig gewesen seien. Die meisten Kontrollierten hätten sich auf dem Arbeitsweg befunden und eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitsgebers vorweisen können. Die Kontrollen zur Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen werden mit in den kommenden Nächten fortgesetzt, kündigte die Polizei an. Dabei sollen zur Unterstützung auch Beamte aus Bremen eingesetzt werden.

Seit Montagnacht gilt in Bremerhaven zwischen 21 und 5 Uhr eine Ausgangssperre. Seestädter dürfen ihr zu Hause dann nur mit triftigem Grund verlassen.