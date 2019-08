Die Zahl der Touristen soll in den nächsten Jahren nochmals „signifikant“ gesteigert werden. (Jan Rathke)

Der neue Magistrat der Stadt Bremerhaven hat seinen Koalitionsvertrag für die kommenden vier Jahre vorgestellt. Das 31-seitige Dokument, das noch offiziell unterzeichnet werden muss, macht deutlich, dass Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft im Fokus von Oberbürgermeister Melf Grantz und seiner Koalition aus SPD, CDU und FDP stehen werden.

„Kürzungen finden nicht statt, sondern weitere Investitionen“, heißt es im Abschnitt über eine Bildungsoffensive für Bremerhaven. Es soll nicht nur in Gebäude und Lernmittel, sondern vor allem in Personal investiert werden. Es würden „alle Anstrengungen“ unternommen, mehr qualifizierte Lehrkräfte in die Stadt zu holen. Der Mangel in der Seestadt ist immens. In Bremerhaven arbeitet laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fast jede vierte Lehrkraft über den Quereinstieg. Deren Qualifizierung soll ebenfalls verbessert werden. Auch soll das Stipendienprogramm ausgeweitet werden, das Studierende mit einer monatlichen Summe fördert, wenn sie sich verpflichten, nach ihrem Referendariat für eine gewisse Zeit in der Stadt zu bleiben.

Die Qualität des Unterrichts soll besser werden, indem die Leistungsstände der Schüler besser erhoben werden und somit auf Defizite eingegangen werden kann. Lehrer sollen von Bürokratie entlastet und Referendare an einer vom Land zu schaffenden „Bremerhavener Akademie für Inklusion“ besser im Feld der inklusiven Pädagogik ausgebildet werden. Zudem soll Frühbetreuung an Grundschulen geprüft werden.

Für die wirtschaftliche Entwicklung setzt die Koalition auf Nachhaltigkeit. Der südliche Fischereihafen (Luneplate) soll dem Koalitionsvertrag zufolge zu einem „Zentrum für nachhaltige und ökologische Unternehmen“ entwickelt werden. Das bedeutet, auf dem Gebiet „Lune-Delta“ sollen Unternehmen aus dem Bereich Produktion, Handel und Dienstleistungen angesiedelt werden, die ihre Arbeit nicht nur an ökonomischen, sondern auch an ökologischen und sozialen Aspekten orientieren. Als „Leuchtturmprojekt mit nationaler und internationaler Strahlkraft“ soll im Bereich des zukünftigen Gewerbegebietes „Lune Delta“ ein Gründungszentrum Green Economy entstehen.

Hochschule soll stärker wachsen

Insbesondere im Wasserstoffbereich sieht die Koalition neue Wachstumspotenziale für den Wirtschaftsstandort Bremerhaven. In der „Lune-Delta“ könne an den Verfahren zur Speicherung und Einspeisung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Power-To-X) geforscht werden, weil das geplante Energiekonzept auf erneuerbaren Energieträgern beruhe. Unternehmen könnten dort ihre Entwicklungen testen. Die Hochschule soll ebenso stärker wachsen als bislang vorgesehen, auf 5000 Studierende bis 2035. Für Studienanfänger soll Bremerhaven durch bezahlbaren Wohnraum attraktiver werden.

Die Zahl der Touristen soll in den nächsten Jahren nochmals „signifikant“ gesteigert werden. Die Koalitionäre sprechen sich ausdrücklich für einen Extremwetter-Ausstellungsbereich im Klimahaus aus und fordern das Land auf, die Mittel dafür bereitzustellen. Das Veranstaltungsmanagement soll gebündelt werden: Der Veranstaltungsbereich der Erlebnis Bremerhaven GmbH soll in die Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messe GmbH eingegliedert werden.

Ein weiteres Thema von SPD, CDU und FDP ist Langzeitarbeitslosigkeit. Nicht alle Personen hätten eine Chance, auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Bei diesen gehe es nicht vorrangig um die Rückkehr in den regulären Arbeitsmarkt, sondern um Teilhabe.