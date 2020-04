Ein Bremerhavener Politiker soll Polizeibeamte beleidigt haben, nachdem sie den Fahrer mit seinem Auto gestoppt hatten. (Friso Gentsch/dpa)

Die Staatsanwaltschaft Stade hat nach Informationen des WESER-KURIER in dieser Woche die Ermittlungen gegen ein Mitglied der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung aufgenommen. Der Politiker, dessen Name der Redaktion bekannt ist, soll in der Nacht zu Mittwoch mehrere Polizeibeamte massiv beleidigt und insgesamt zehnmal den Notruf der Polizei missbraucht haben. Zuvor hatten die Beamten den Seestädter mit 1,58 Promille gestoppt, weil er in Schlangenlinien gefahren sein soll.

„Bestätigt werden kann nur, dass es sich bei der von der Polizei angehaltenen Person um meinen Mandanten handelte“, antwortet der Anwalt des Kommunalpolitikers auf Anfrage des WESER-KURIER. Jedoch wollte sein Anwalt keine Details aus dem laufenden Verfahren bekannt geben. Der Jurist schreibt: „Zumal hier noch nicht bekannt ist, ob und in welchem Umfang gegen meinen Mandanten ermittelt wird. Wir werden jetzt die üblichen rechtlichen Schritte wie Akteneinsicht, Anhörung et cetera abwarten müssen.“

Die für die Ermittlung zuständige Polizeiinspektion Cuxhaven und Staatsanwaltschaft in Stade wollen aus Gründen der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes nicht bestätigen, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen Stadtteilpolitiker handelt. „Grundsätzlich wird die Polizeiinspektion Cuxhaven keine detaillierten Anfragen zu strafrechtlichen Ermittlungsverfahren beantworten“, so Pressesprecher Stephan Hertz.

Ermittlungen gerade erst aufgenommen

Auch Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas aus Stadte betont: "Detailfragen kann und will ich nicht beantworten. Diese sind Gegenstand der Ermittlungen." Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen gerade erst aufgenommen. Bis diese abgeschlossen seien, könne es dauern: "Wir befinden uns auch im Shutdown-Modus."

Zu der Prüfung dürfte auch die Frage gehören, ob ein Verordneter der Stadtverordnetenversammlung Immunität genießt, also gesetzlich garantierten Schutz vor Strafverfolgung, der für Abgeordnete und Diplomaten generell gilt. Die Frage lässt sich nicht so leicht beantworten: „Was Sie im Grundgesetz unter Artikel 46 zur Immunität und Indemnität der Bundestagsabgeordneten finden, lässt sich auf die kommunale Ebene jedoch nicht übertragen, denn die Rechtsstellung eines Kommunalpolitikers ist mit der eines Mitglieds des Bundestages nicht zu vergleichen“, heißt es dazu auf Anfrage aus der Pressestelle des Deutschen Bundestags.

Sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft verwiesen lediglich auf eine Pressemitteilung der Polizei von Mittwochmittag. Der Bremerhavener muss demnach mit diversen Strafanzeigen rechnen, darunter Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Missbrauch von Notrufen.

Angehalten hatten die Beamten der Polizei Cuxhaven den Mann laut Pressemitteilung gegen 0.10 Uhr. Sie hatten den Fahrer auf der Landesstraße 135 im Bereich Langen kontrolliert, weil er in starken Schlangenlinien unterwegs war, heißt es in der Pressemitteilung. Während der Kontrolle sei den Beamten der starke Alkoholgeruch des Fahrers aufgefallen. Ein Vortest ergab laut Polizeipressesprecher Hertz einen Wert von 1,58 Promille.

„Dem Fahrzeugführer sollte anschließend eine Blutprobe entnommen werden. Hierbei beleidigte der Bremerhavener die Polizeibeamten massiv“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Im Anschluss an die Blutentnahme soll sich der Mann noch im Zufahrtsbereich des Polizeikommissariats Geestland aufgehalten haben. Laut Pressehinweis stoppte er dort einen anderen Streifenwagen und beschwerte sich lautstark. „Dabei beleidigte er weiterhin durchgehend die Beamten. Des Weiteren wählte er insgesamt zehnmal den polizeilichen Notruf und gab dort an, dass die Beamten ihn vor Ort bedrohen und angreifen würden“, schreibt die zuständige Polizeiinspektion Cuxhaven.

Da der Bremerhavener trotz mehrfacher Hinweise auf die Straftat des Notrufmissbrauchs weiterhin den Notruf gewählt haben soll, sollte er vor Ort in Gewahrsam genommen werden. Seine Ehefrau sei jedoch kurz darauf an der Cuxhavener Dienststelle erschienen und habe ihren Mann in Obhut genommen.