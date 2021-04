Mehr als zwei Dutzend Beamte der Polizei Bremerhaven sind im Umgang mit sogenannten Tasern ausgebildet. (Rolf Vennenbernd)

Die Polizei in Bremerhaven kann in Zukunft sogenannte Taser einsetzen. Das teilte der Magistrat am Mittwoch mit. Die Distanzelektroimpulsgeräte wurden bereits im Oktober 2018 im Einsatzdienst der Polizei Bremerhaven eingeführt. Der Probelauf zum Einsatz der Taser war zunächst auf ein Jahr angelegt und wurde zwischenzeitlich mehrfach verlängert.

Bereits Ende März war die flächendeckende Einführung von Elektroschockern im Einsatz- und Streifendienst der Bremer Polizei gescheitert. Den Taser im Einsatz- und Streifendienst nicht einzuführen, sei eine „rein ideologische Entscheidung“ von Grünen und Linken, argumentierte die CDU damals. Grüne und Linke seien an den Ergebnissen der zweijährigen Probephase in Bremerhaven überhaupt nicht interessiert gewesen, sondern hätten den Testlauf sehenden Auges über die Klinge springen lassen, hieß es in einer Bürgerschaftsdebatte. Doch die Regierungskoalition blieb uneins: Während sich die SPD dafür aussprach, den Streifendienst der Bremer Polizei mit den Geräten auszustatten, lehnten Grüne und Linke dies ab.

Eine Sonderregelung gab es nun jedoch für Bremerhaven. "Jeder Einsatz des Gerätes erfolge durch speziell ausgebildete Einsatzteams, werde umfassend dokumentiert und nachbereitet", sagte Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz. Den Taser nun bei der Ortspolizeibehörde dauerhaft einzuführen sei deshalb konsequent. Innensenator Ulrich Mäurer betonte die deeskaliernede Wirkung der Geräte und erhofft sich von dem Einsatz in Bremerhaven, dass "die Erkenntnis auch bei den jetzigen Kritikern durchsetzen wird und auch die Polizei in Bremen den Taser eines Tages im Einsatzdienst wird nutzen können.“