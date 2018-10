Bei Spaziergängern wie Sportlern gleichermaßen beliebt. Der Bremerhavener Bürgerpark bietet Naherholung auf einer Fläche von 64 Hektar. (Stapel)

Er liegt im Stadtteil Geestemünde und ist mit Bremerhaven fest verwurzelt – der Bürgerpark. Eingeweiht im Jahr 1908, ist das Naherholungsgebiet ein Paradebeispiel für den unermüdlichen Arbeitseinsatz Bremerhavener Bürger. Weil die Landschaftsarchitekten des Bremer Bürgerparks für die damals junge Stadt Geestemünde zu teuer waren, suchten die Einwohner nach einer anderen Lösung – und fanden sie dank des Lehrers Johann Ganten.

„Riechen Sie mal diese würzige Luft. Ist das nicht herrlich?“ Wenn Thorsten Hainhorst am frühen Morgen durch den Bürgerpark geht, gerät er ins Schwärmen. Auf den Grashalmen liegt frischer Morgentau, und auf der Wiese am Bootsteich dösen die Enten. Hainhorst leitet das städtische Team, das sich um die Pflege des Bürgerparks kümmert. „Ja, wir fangen hier früh an“, sagt der begeisterte Landschaftsgärtner und biegt in einen Seitenweg ab.

Rund 64 000 Quadratmeter ist der Bürgerpark groß. Er gilt als eines der letzten Beispiele für die Parkgestaltung nach dem Vorbild englischer Gärten. Dass die Bremerhavener und ihre Besucher heute dieses Naherholungsgebiet mitten in der Stadt haben, verdanken sie vor allem einem Geestemünder: dem Lehrer Johann Ganten. Er hat gemeinsam mit anderen engagierten Bürgern 1899 den Geestemünder Waldverein gegründet. Das Ziel: mit wenig Geld einen möglichst großen Park zu errichten.

„Immerhin“, erzählt Thorsten Hainhorst beim Spaziergang, „sollte der Bremer Entwurf rund 1,25 Millionen Mark kosten. Das war für die damalige Hafen- und Arbeiterstadt Geestemünde eindeutig zu viel.“ Die Rettung der Parkpläne kam aus einer anderen Hansestadt: Hamburg. Der dortige Gartenbauarchitekt Adolf Hoff legte einen Entwurf für den Bremerhavener Bürgerpark vor und erklärte sich auch bereit, ihn zu bauen. Haben wollte er für seine Arbeit – nichts. Er kalkulierte mit einem Baupreis von 200 000 Mark. Die Voraussetzung: Möglichst viele Hände müssen freiwillig mithelfen.

Englische Gärten das Vorbild

Oben auf dem Drachenberg an der zentralen Wiese angekommen, zeigt Thorsten Hainhorst rüber zum lang gestreckten Teich mit den Tretbooten. „Der zehn Meter hohe Hügel hier ist tatsächlich der Aushub aus dem heutigen Bootsteich. Alle haben mit angepackt, kamen mit Schubkarren und Schaufeln. Die schwere Erde wurde hier zum Drachenberg aufgehäuft.“ Auch die Baumsetzlinge wurden mithilfe der Bürger gepflanzt, um die Kosten möglichst gering zu halten.

Dabei hatte der Bremerhavener Bürgerpark im Gegensatz zum Bremer Bürgerpark durchaus Startschwierigkeiten. In dem feuchten und matschigen Küstenboden hatten die vielen Setzlinge große Mühe anzuwachsen. Dazu fegten die Nordsee-Stürme regelmäßig über die damals kahlen Wiesen und knickten viele der kleinen Bäumchen um. „Besenpark“ nannten die Bremerhaven das Areal deshalb und glaubten nicht so recht daran, dass die Anlage einmal wie ein Park aussehen würde.

Der heutige Anblick beweist das Gegenteil. „Wir haben hier noch Originalbäume aus der Gründerzeit stehen, größtenteils Eichen. Es gibt aber auch Exoten wie den Mammutbaum aus Südamerika“, erzählt Hainhorst stolz. „Adolf Hoff hat es geschafft, mit wenigen Mitteln einen der letzten großen Parks in Deutschland zu errichten, der nach dem Vorbild englischer Gärten gebaut ist. Wegen der Vielfalt hat man den Eindruck, mitten in der gewachsenen Natur zu sein. Die absichtlich angelegten Blickachsen lassen den Park viel größer erscheinen, als er tatsächlich ist“, erklärt Thorsten Hainhorst.

Gemeinsam mit seinem Team versucht Hainhorst, diesen Eindruck noch zu verstärken. „Wir lassen im Unterholz vieles liegen, damit sich dort eine natürliche Gemeinschaft bilden kann. Auch Totholz-Hecken schaffen wir verstärkt, damit sich dort Vögel oder Igel verstecken können. Natürlich bleibt der Park immer ein Park, aber man hat auch das Gefühl, durch den Wald zu gehen.“

Artenvielfalt im Bürgerpark

Die Vielfalt der Tiere, die sich im Bürgerpark heimisch fühlen, spricht für sich. „Wir haben hier alle möglichen Tiere, vom Baummarder, über Igel und Eichhörnchen bis hin zu Buntspechten. Rehe gibt es hier zum Glück kaum, die würden uns die ganzen Blumen wegfressen“, betont Hainhorst. „Und natürlich Pferde, Ziegen und Schafe, die wir auf einer Wiese halten.“

So ist der Bremerhavener Bürgerpark ein wunderschönes Stück Geestemünde, dass für jeden Besucher etwas bietet: für Jogger den abends beleuchteten Rundweg, für Spaziergänger die verwinkelten Sandwege sowie Grillplätze, ein Freiluftschachspiel, Tretboote, ein Restaurant mit Biergarten und auch verschiedene Sportplätze. „Auf der Disc-Gulf-Anlage hat die ganze Familie Spaß beim Frisbee-Zielwerfen. Insgesamt sind es 18 Stationen, und es geht quer durch den ganzen Park. Die Anlage wird gut genutzt“, sagt Hainhorst. Und dann ist da auch noch der große Fitness-Parcours mit zahlreichen Sportgeräten und Übungen.