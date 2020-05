Dick angezogen, wenn’s aufs Wasser geht: Krabbenfischer Hans-Joachim Reim auf seinem Kutter „Steinbock“. (Helmut Stapel)

Aus der Not eine Tugend machen – wenn das auf einen Menschen zutrifft, dann ist es Hans-Joachim Reim. Als es bei den Werften in den 1980er-Jahren anfing zu kriseln, hat der gelernte Schlosser nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern einen Entschluss gefasst: „Ich baue mir ein Schiff und lerne, wie man Krabben fängt.“ Beides hat er erfolgreich umgesetzt und sorgt seitdem mit seinem Krabbenkutter für begeisterte Blicke im Bremerhavener Fischereihafen und auf der Weser. Der 76-Jährige ist der letzte Krabbenfischer Bremerhavens.

„Steinbock“ steht groß am Heck des schmucken kleinen Kutters. Er liegt an der Kaje am Schaufenster Fischereihafen. Aus dem Ruderhaus winkt Hans-Joachim Reim mit dunkler Mütze auf dem Kopf. „Ahoi, man immer an Bord.“ Selbst vorn auf der Mütze steht „Kutter Steinbock“. Der Krabbenfischer lacht. „Das ist schnell erklärt. Meine Frau ist Steinbock von Sternzeichen und ich auch. Eigentlich wollte ich den Kutter „Floh“ nennen – weil er so klein ist.“

Eine Halle zwischen Hafen und Kutter

Nur zehn Meter ist die „Steinbock“ lang. Der Grund dafür ist einfach: Bevor der Kutter 1984 das erste Mal im Wasser war, musste er erst einmal „fliegen lernen“ und durfte nicht zu groß werden. „Tja“, kratzt Hans-Joachim Reim sich am Kopf. „Ich habe das Schiff ja damals auf dem Werftgelände gebaut. Nur war zwischen dem Wasser und dem Kutter noch eine komplette Halle und da musste das Schiff irgendwie rüber.“ Die Lösung: Ein mobiler Kran hat den zwölf Tonnen schweren Kutter angehoben, über das Hallendach geschwenkt und im Fischereihafen wieder abgesetzt. Hans-Joachim Reim lacht: „Da hatte ich schon Bammel, dass das in die Hose geht. Hat aber zum Glück alles geklappt – wie man sieht.“

Seitenausleger, Netze, Rüttelsiebe, Wasserschläuche und der silberne Kochkessel aus Edelstahl – die „Steinbock“ hat alles, was ein Krabbenkutter braucht. „Die Krabben werden sofort nach dem Fangen gekocht. Sonst bleiben sie nicht frisch“, erklärt Reim und klopft gegen den Metallkessel. Er fängt nur für den Tagesbedarf und fährt dafür immer extra raus auf die Weser. „Krabben vom Vortag gibt es bei uns nicht. Wir fangen nur das, was wir auch verkaufen“, betont Reim. Das Krabbenfischen hat er sich selbst beigebracht, vorher nur mal seinem Bruder als Hobbyfischer über die Schulter gesehen.

„Das muss man in der Nase und im Gefühl haben. Die Viecher sind immer irgendwo anders“, schmunzelt Reim. Tatsächlich wandern die Nordseekrabben in der Weser mit den Gezeiten und schwimmen dabei dicht über dem Grund. Die „Steinbock“ fischt – wie andere Krabbenkutter auch – mit Schleppnetzen. Sie werden über die Seitenausleger ins Wasser abgesenkt und über den Boden gezogen. „Manchmal bleiben die Krabben aber auch einfach am Flussrand sitzen – wenn der Wind bei Ebbe das Wasser in die Weser drückt und genügend Wasser da ist“, erzählt Reim und grinst. „Dann sitzen die kleinen Kerle da und lachen sich über mich und meinen Kutter kaputt: Guck mal, was der da draußen im Fluss mit seinen Netzen rumkratzt.“

Doch leicht war der Anfang für Hans-Joachim Reim in der Krabbenfischerei keinesfalls. Als er Mitte der 1980er-Jahre plötzlich auf der Weser mit seinem Eigenbau zwischen den alteingesessenen Krabbenfischer-Familien auftauchte, herrschte mächtig Aufregung. Über Funk konnte er hören, wie sich die Kapitäne aus Wremen, Dorum oder auch Butjadingen lautstark unterhielten. „Was ist das denn für einer? Was fischt der hier rum? – So ging das den ganzen Tag“, sagt Reim. Vom Krabbenfischen hat er sich dadurch nicht abhalten lassen. „Nö“, schüttelt er energisch den Kopf. „Dann erst recht.“

Kein toter Beifang

1994 ist er dann vom Nebenerwerb in die berufsmäßige Fischerei umgestiegen. Auch nach mehr als 35 Jahren in der Krabbenfischerei schätzt er die Natur und schützt sie, wo es geht. „Mein Beifang ist nicht etwa tot, wenn er zurück ins Meer fällt. Der Fang läuft zuerst über die Rüttelsiebe. Hier werden die kleinen Krabben aussortiert und fallen durchs Sieb hindurch. Mit Wasser werden sie zurück ins Meer gespült und schwimmen quicklebendig davon“, erzählt Reim.

Was an Bord im Kessel an Krabben gekocht wird, landet frisch bei seiner Frau Waltraud im Fischereihafen im kleinen Verkaufsstand. Die Nordseekrabbe gilt als Delikatesse. Familie Reim hat durch die fangfrischen Mini-Garnelen eine große Fangemeinde. „Es kommen sogar Leute aus Hannover, um hier bei uns Krabben zu kaufen“, ist Hans-Joachim Reim erstaunt und kann es gleichzeitig verstehen.

„Frische Krabben sind einfach lecker – am besten Schwarzbrot, ein bisschen Butter drauf, die Krabben, etwas Pfeffer – und vielleicht noch so einen Hauch Mayonnaise“, schwärmt er. Sein Tipp fürs Krabbenpulen: Vom Schwanz her im letzten Viertel halten, dann ein kleine Drehung, den Schwanz abziehen – aber die Krabbe dabei nicht zusammendrücken – und raus ist das leckere Fleisch aus der Hülle. Seine Frau Waltraud wiederum hat für Familientreffen ein persönliches Geheimrezept: „Sie füllt die frischen Krabben in eine Schale, tut Mayonnaise dazu, Currypulver oben drauf und rührt das Ganze ordentlich durch –schmeckt hundertprozentig.“

Doch bei aller Gemütlichkeit an Land – draußen auf der Weser ist es für Hans-Joachim Reim immer noch am Schönsten „Rund um mich herum das Meer und die Natur, die Priele und die Seehunde. Die kennen mich, bleiben einfach auf der Sandbank liegen und winken zur Begrüßung mit der Flosse – das ist einfach wunderbar.“