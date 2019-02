Fast 70 Jahre danach: Brigitte Leppek (Mitte) hat sich auf dem Bild des WESER-KURIER-Kalenders „Bremer Pökse in den 50er und 50er Jahren“ wiedererkannt. (Christina Kuhaupt)

Die Reise zurück in ihre Kindheit beginnt für Brigitte Leppek vor dem Eingang zum Bremer Schnoor. Dort, an der Kreuzung zwischen Tiefer und Hinter der Holzpforte, gegenüber des Weserufers, blickt die 77-Jährige abwechselnd auf die bunten Häuserfassaden und ein Schwarz-Weiß-Foto in ihren Händen. „Hier irgendwo muss es gewesen sein“, sagt sie und meint einen Tag im Sommer 1951, an dem das Bild einst entstanden ist. Es zeigt Leppek, die damals noch Meyer heißt und neun Jahre alt ist, zusammen mit zwei Mitschülerinnen der katholischen St.-Johannis-Schule, ausgelassen, obwohl sie inmitten von Trümmern sitzen. Auf Leppeks Schoß liegt ein aufgeschlagenes Schulheft, vor den Füßen steht ein lederner Schulranzen, daneben zwei Blechtöpfe, „meist gefüllt mit Brotsuppe“, erinnert sie sich.

Das Foto ist das Titelbild des WESER-KURIER-Kalenders „Bremer Pökse in den 50er und 60er Jahren“, aufgenommen vom Fotografen Georg Schmidt. Der zog nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer Leica-Kamera durch Bremen und fotografierte die Stadt, wie sie noch in Schutt und Asche lag und nach und nach wieder Gestalt annahm. „Hat ihm wohl gefallen, wie wir so dagesessen und uns halb tot gekichert haben“, sagt Leppek.

Schmutziges und verkommenes Viertel

Inzwischen sind die Bilder wichtige Dokumente der Bremer Nachkriegszeit. Für Brigitte Leppek sind sie das Zeugnis einer bewegten Geschichte – auch ihrer eigenen. Denn 68 Jahre später ist die gelernte Gutssekretärin kein Pöks mehr, sondern Rentnerin – und nach 56 Jahren als Abonnentin zum ersten Mal selbst in der Zeitung. Dort habe ihr Mann das Foto kürzlich auf einer Anzeige für den Kalender wiederentdeckt. „Komm mal schnell her, du bist heute in der Zeitung, aber in jung“, habe er gesagt. „Mein Gott, was bin ich für eine alte Schrulle geworden“, habe sie dann geantwortet, sagt Leppek und lacht.

Eigentlich, sagt sie, hätte sie dort damals gar nicht sitzen dürfen. Das Schnoorviertel, heute beliebt bei Touristen aus aller Welt, habe in der Nachkriegszeit noch den Ruf als schmutziges und verkommenes Viertel gehabt. „Wenn du da hingehst, kriegst du den Arsch voll“, habe ihr die Mutter täglich eingebläut. Als neugieriger Pöks habe sie das ignoriert. Doch nicht ohne Folgen: „Wir haben uns da alles geholt“, erinnert sich die 77-Jährige. „Erst Flöhe und Wanzen. Später konnte ich in der Schule dabei zuschauen, wie Läuse die Zöpfe meiner Freundinnen runtergekrabbelt sind.“

Nur wenige hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem das Bild einst geschossen wurde, ist Leppek in einem Altbremer Haus am Altenwall 27 mit grauer Fassade und direktem Blick auf die Weser aufgewachsen. In einer Wohnung im dritten Stock lebte die heute 77-Jährige erst mit ihrer Mutter und den Geschwistern, später dann mit ihrem Mann auf wenigen Quadratmetern. 30 Mark kostete die Miete damals noch, erinnert sich Leppek, einen Ofen gab es nicht. 1969 zog sie mit ihrem Mann nach Stuhr.

„Wo ist die Zeit geblieben?“, sagt Leppek, als sie wenige Minuten später vor ihrem einstigen Zuhause steht und einen Blick durch die Eingangstür ins Innere des Hauses wirft. Die Briefkästen von früher sind noch dort, genauso wie die Haltegriffe im Flur. „Die musste ich immer blitzblank putzen, sonst gab es was auf die Finger“, sagt sie. Ihre Mutter habe damals viel gearbeitet – um die Kinder durchzubringen, aber auch, um die Stadt als eine der vielen Trümmerfrauen wieder aufzubauen. Leppek habe deshalb schon früh geholfen, so gut sie als Kind eben konnte.

Ein Stück Bremer Nachkriegsgeschichte

„Wenn das erledigt war, sind wir Kinder immer raus“, sagt sie. Spielzeug habe es kaum gegeben. „Wir haben alles genommen, was wir in den Trümmern finden konnten.“ Löcher, die Granateneinschläge im Krieg tief in den Asphalt gerissen haben, seien gut zum Murmeln spielen gewesen. Im Sommer habe sie mit ihren Freunden in den Wallanlagen Liebespärchen belauscht oder sei für 20 Pfennig mit der Fähre zum Café Sand gefahren. Dort habe ihr die Schwester einst das Schwimmen beigebracht. „Die hat mich am Badeanzug gepackt und durch die Weser gezogen.“ Manchmal, sagt die 77-Jährige, seien sie auch zu Fuß gegangen. So konnten sie das Geld sparen und davon stattdessen ein Eis kaufen.

„Wir waren für jedes bisschen dankbar und hatten so viel Spaß“, sagt Leppek. Wenn sie aus ihrer Kindheit erzählt, schwingt Stolz in ihrer Stimme mit. Stolz, aus so wenig damals so viel gemacht zu haben. Alle ihre Freunde haben den Kalender mit ihr auf dem Titel gekauft, sagt sie. „Erzähl mir mehr von früher, Tante Gitti“, fordere ihre Nichte sie nun immer häufiger auf. Brigitte Leppek macht das gern, sagt sie. Nach und nach erzähle sie ihr nun aus ihrer Kindheit – und gibt damit ein Stück Bremer Nachkriegsgeschichte an die nachfolgenden Generationen weiter.