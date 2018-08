Symbolbild (Sarah Rauch)

Dieser Einbruch ging gründlich schief: Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Gastfeldstraße in Bremen-Mitte ist ein 43 Jahre alter Mann auf dem Boden des Wohnzimmers eingeschlafen.

Nach Angaben der Polizei war die 53 Jahre alte Bewohnerin gegen zwei Uhr nachts von einem ungewohnten Geräusch geweckt worden. Als sie das Licht im Wohnzimmer einschaltete, fand sie den schlafenden Mann, der zuvor über ein Fenster in die Wohnung eingedrungen war. Die Polizei weckte den Mann und nahm ihn fest. In seinen Hosentaschen fanden die Beamten diverses Diebesgut.

Ein Haftrichter erließ noch am Dienstag einen Haftbefehl gegen den 43-Jährigen, der anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. (sei)