Eine 45 Jahre alte Bremerin mit kurdischen Wurzeln ist nach Aussagen ihres Anwalts am Dienstag im türkischen Izmir verhaftet worden. „Ihr wird vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein und Propaganda für eine terroristische Vereinigung betrieben zu haben“, berichtete Rechtsanwalt Dogan Akin. Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich vorsichtig zu dem Fall. „Das deutsche Generalkonsulat in Izmir bemüht sich derzeit um Aufklärung des Sachverhalts“, hieß es lediglich. Nähere Angaben zu Einzelfällen macht das Amt in der Regel nicht.

Die Frau sei deutsche Staatsbürgerin und habe Verwandte in Izmir besuchen wollen, sagte ihr Anwalt. Sie sei bei der Passkontrolle am Flughafen zur Seite genommen worden und sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. In der Türkei stehe ihr ein Anwalt zur Seite, sagte Akin. „In letzter Zeit wurden viele Menschen in der Türkei inhaftiert, weil sie im Internet den türkischen Hashtag für ‚Nein zum Krieg’ verwendet haben“, sagte Akin. Ob seine Mandantin diesen benutzt habe oder kürzlich gegen die türkische Militäroffensive demonstriert hat, konnte der Anwalt nicht sagen. Seine Mandantin habe ihr Facebook-Profil schon vor etwa einem Jahr abgeschaltet. Der Anwalt hat eigenen Aussagen zufolge bereits Kontakt zur Deutschen Botschaft in Ankara und zum Generalkonsulat in Izmir aufgenommen.