Treten in der Prominenten-Version der „NDR-Quizshow“ gegeneinander an: Valeska Homburg (von links), Jürgen Drews, Sandra Quadflieg, Madeleine ­Niesche und Jo ­Brauner.

Die in Bremen geborene Schauspielerin Sandra Quadflieg hat sich am Sonntag in der NDR-Quizshow den Titel „Die Leuchte des Nordens“ gesichert. Im Finale konnte sie sich gegen den ehemaligen Tagesschau-Sprecher Jo Brauner durchsetzen, der für Hamburg ins Rennen ging. Quadflieg spricht von einem „aufregenden Erlebnis“ und „tollen Mitkandidaten“. Das erspielte Preisgeld spendet Quadflieg, nach eigenen Angaben, „natürlich an die Benita-Quadflieg-Stiftung“, die von der Großmutter ihres Mannes gegründet wurde. Quadflieg sitzt im Vorstand der Stiftung und erfüllt dort vor allem repräsentative Aufgaben. Mit dem Geld soll das Haus Mignon in Hamburg unterstützt werden. Darin werden seit mehr als 40 Jahren Kinder gefördert, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihren Herkunftsfamilien leben können. Das Kinderhaus bietet ihnen ein neues, sicheres Zuhause. Im Haus Mignon werden gesunde Kinder zusammen mit Kindern gefördert, die durch Frühgeburt, Krankheit, Behinderung oder traumatische Erlebnisse in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sind.