Marita Lorenz (hier ein Foto aus dem Jahr 2001, als sie zu Gast in Bremen war) ist im Alter von 80 Jahren gestorben. (Jochen Stoss)

Das meldet die „New York Times“. Laut der Zeitung erlag sie einem Herzversagen, nachdem sie erst vor wenigen Wochen aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland zurückgekehrt war.

Das Leben von Lorenz bewegte sich stets zwischen Wahrheit und Räuberpistole. Wer ihr Buch „Lieber Fidel“ aus dem Jahr 2001 liest, der merkt schnell, dass es sich Hollywood kaum spannender, schillernder hätte ausdenken können. Sie war 19 Jahre alt, als sie sich in Castro verliebte. Die Bremerin war im Februar 1959 mit ihrem Vater, dem Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes, in Havanna gelandet. Auch der karibische Revolutionär war angetan von der Norddeutschen.

Glaubt man Lorenz‘ Memoiren, dann folgten der ersten Begegnung an Bord heiße Liebesnächte an Land. Sie sollen in der Suite 2406 des „Habana Hilton“, Castros Hauptquartier in den ersten Revolutionsmonaten, stattgefunden haben.

In ihrem Buch heißt es, sie sei von Castro schwanger geworden, und der Fötus sei ihr in Havanna gewaltsam entfernt worden. Sie geriet in die Fänge des US-Geheimdienstes CIA, der sie mit zwei Giftkapseln im Handgepäck und einem Mordauftrag nach Kuba zurückschickte. Doch kaum in Havanna angekommen, überlegte sie es sich anders. Die Giftpillen spülte sie die Toilette hinunter.