Ziemlich nackt findet Irmtraud K. ihren Fußboden ohne Perserteppiche. Auf deren Herausgabe wartet sie inzwischen seit 15 Monaten. (Koch)

Die Nachricht, dass der Teppichhändler ihres Vertrauens unter Betrugsverdacht steht, kam für Irmtraud K. überraschend. Das war aber kein Grund für die 84-Jährige, sich zu ärgern. Die Polizei macht halt ihre Arbeit. Auch, dass sie ihre vier Teppiche zunächst nicht wiederbekam, weil sie begutachtet werden sollten, konnte die Bremerin nachvollziehen. Allerdings wartet die Seniorin inzwischen weit über ein Jahr auf ihre Teppiche. Und darüber ärgert sie sich nun doch. Es könne doch wohl nicht angehen, dass die Rückgabe ihres Eigentums so lange dauere. Ganz zu schweigen davon, dass sie auch nach fast 15 Monaten keinerlei verbindliche Information oder einen Beleg über ihre Teppiche erhalten habe.

Im Februar 2018 gab Irmtraud K. vier Perserteppiche zur Reinigung und Reparatur. „Die waren durchs Staubsaugen an den Kanten beschädigt, das wollte ich ausbessern lassen.“ Sie habe es bei Bremer Fachgeschäften versucht, „aber die machen so etwas nicht“, erzählt sie. So sei sie froh gewesen, in einem Flyer auf eine Firma in Ritterhude zu stoßen. „Ich habe da angerufen, und die sind auch sehr schnell gekommen.“ Schadhafte Stellen ausbessern, einen der Teppiche waschen, das Ganze in acht Tagen – so lautete der Deal, schriftlich festgehalten in einem Vordruck, der als Vertrag diente. 900 Euro sollte sie dafür berappen. Nicht eben billig, sagt die 84-Jährige, aber das sei es ihr wert gewesen. „Ein bisschen hatte ich auch resigniert, weil ich ja nichts anderes gefunden habe.“

Pünktlich acht Tage später meldete sich die beauftragte Firma telefonisch bei ihr. „Wir haben vereinbart, dass sie die Teppiche um 16 Uhr vorbeibringen.“ Veränderungen, etwa beim abgesprochenen Preis, habe es nicht gegeben. „Sie baten nur darum, dass ich bar zahle. Das habe ich akzeptiert.“

Um kurz vor 16 Uhr klingelte dann aber erneut ihr Telefon. Diesmal war es die Polizei. „Die teilte mir mit, dass es wohl nichts werden würde mit der Übergabe meiner Teppiche.“ Die Firma aus Ritterhude stehe unter Betrugsverdacht, die Teppiche seien als Beweismittel eingezogen worden. „Ich solle mir aber keine Sorgen um die Teppiche machen, die würde ich irgendwann schon wiederbekommen.“ Der Polizist am Apparat habe ihr dann die Vorgangsnummer des Falles genannt und sogar seine Personalnummer, verbunden mit der Empfehlung, den Vorgang bei ihrem Polizeirevier zu überprüfen. „Weil man ja so viel über falsche Polizisten hört.“ Sie habe das dann tatsächlich getan. „War aber alles in Ordnung.“

Drei Monate Funkstille

Anschließend sei etwa drei Monate lang nichts passiert. Dann habe man ihr mitgeteilt, dass ein Gutachter die Teppiche beurteilen müsse. Danach werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, wie es in diesem Verfahren weiterginge. Nach weiteren vier Monaten die nächste Nachricht: ein Schreiben der Staatsanwaltschaft. „Diesmal hieß es, dass ein Gutachter der Handelskammer Bremen eingeschaltet sei, dessen Bericht abgewartet ­werden müsse.“ Die Herausgabe der Teppiche werde anschließend unaufgefordert erfolgen.

Weiter ging‘s am 26. September 2018. Da sei sie zur Polizei gebeten worden, erzählt die Seniorin. Die habe sie zu dem Auftrag an die Teppichfirma befragt und ihr Fotos von 15 Perserteppichen vorlegt. „Drei von meinen waren da auch drunter.“ Bei dieser Gelegenheit habe sie deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie allmählich die Geduld verliere und ihre Teppiche zurückhaben wolle. Und sie sei damit auch nicht alleine gewesen. „Da war noch ein Ehepaar, dem ging das genauso.“

Fall noch nicht abgeschlossen

Die Polizei habe zwar durchaus Verständnis für ihren Unmut gezeigt. Doch niemand habe ihr sagen können, wann sie ihre Teppiche wiederbekommen würde. Auch nicht auf spätere Anfragen. Im Frühjahr 2019 schaltete Irmtraud K. einen Anwalt ein. „In Bremen sei dies so üblich“, gibt sie dessen ernüchternde Einschätzung wieder. „Hier würden Eigentümer manchmal jahrelang um ihren Besitz gebracht, um eine zweifelhafte Beweisführung zu stützen.“

Sie habe ihr Haus zum Glück mit Teppichboden ausgelegt. „Insofern leide ich jetzt nicht besonders.“ Trotzdem findet sie, dass ihre Räume ohne die zum Teil sehr großen Perserteppiche ziemlich nackt aussehen.

Aber das sei nicht der Punkt, betont die Seniorin. Sie kenne die Berichte über Personalnot und Aktenberge bei Bremens Justiz. Ein derart desolater Zustand sei trotzdem nicht hinzunehmen, ärgert sie sich. „Ich habe keinerlei strafbare oder illegale Handlung begangen, muss mir als 84-Jährige in diesem Bundesland aber sagen lassen, dass ich Geduld haben müsse. Wieso?“

„Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, die Akten liegen noch bei der Polizei“, sagt Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage des WESER-KURIER zu diesem Fall. Es gehe dabei um Betrugsermittlungen und handele sich um ein größeres Verfahren mit vielen Geschädigten. Derzeit sollen die Teppiche bei einem Gutachter in Hamburg liegen. „Es geht darum, ob die Preise angemessen sind und ob die Arbeiten an den Teppichen sachgemäß ausgeführt wurden.“ Die Staatsanwaltschaft stehe in dieser Angelegenheit aber mit Irmtraud K. in Kontakt. Mehr könne er hierzu wegen des noch laufenden Verfahrens nicht sagen, erklärt Passade. Er verweist aber darauf, dass bei dieser Art von Ermittlungen natürlich niemand absichtlich verärgert werden soll. „Es geht darum, die Bürger vor Betrügern zu schützen.“