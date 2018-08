Gut 200 000 Menschen kamen in diesem Jahr zur Breminale. (Shirin Abedi)

Das Kulturressort und die Vertreter der Kulturdeputation sind rundum zufrieden mit der Breminale 2018. Daher haben die Veranstalter des diesjährigen Festivals am Dienstag von den Deputierten den Zuschlag auch für das kommende Jahr bekommen. "Das junge Team von Concept Bureau hat die Breminale dieses Jahr erfolgreich ausgerichtet und wird sie auch 2019 durchführen", sagte Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz im Anschluss an die Sitzung, in der der Beschlussvorschlag ihres Ressort angenommen wurde.

Eine Änderung gibt es aber doch: In der Vorlage des Kultursenators war formuliert worden, dass die Breminale 2020 öffentlich ausgeschrieben werden soll und sich dafür jeder Interessierte als Veranstalter bewerben kann. Die Kulturdeputierten haben das Verfahren in ihrer Sitzung am Dienstag noch einmal präzisiert: Demnach soll für die Veranstaltung im übernächsten Jahr bereits in diesem Spätherbst ein sogenanntes Interessensbekundungsverfahren anlaufen. Wer auch immer dann am Ende den Zuschlag bekommt, dessen Konzept wird dann über drei Jahre finanziell durch Bremen gefördert. Dieser Absatz wurde einstimmig angenommen.

Im Vorfeld der Breminale hatte es interne Streitigkeiten zwischen den bis 2017 veranstaltenden Gesellschaften Breminale GmbH und Sternkultur gegeben. Eine gemeinsame Lösung hatte es trotz einer Intervention der Kulturstaatsrätin am Ende aber nicht gegeben. Daher wurde die Breminale in diesem Jahr vergleichsweise kurzfristig von der Veranstaltungsagentur Concept Bureau UG organisiert. "Wir freuen uns, dass wir am Ende einer sehr komplizierten Lage eine gute Lösung gefunden haben", sagte Emigholz.

Mit mehr Vorlaufzeit als in diesem Jahr kann Concept Bureau nun die Breminale 2019 organisieren. Für das darauffolgende Jahr, so sieht es die Beschlusslage vor, muss sich die Agentur genauso als Ausrichter bewerben, wie auch andere Organisatoren das tun können. 2018 wurde die Breminale mit 60.000 Euro von der Wirtschaftsförderung Bremen gefördert.