Eklat um AfD

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bremische Bürgerschaft gedenkt der Opfer von Hanau

Carolin Henkenberens

Eine Minute Stille: Aus Respekt vor den Getöteten haben die Abgeordneten des Landtags in Bremen am Mittwoch eine Schweigeminute abgehalten. In einer Debatte grenzten sie sich von Rechten ab.