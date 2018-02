Am Mittwoch stimmten 57 Abgeordnete in Bremen für den Reformationstag, 24 dagegen. (dpa)

Nun also doch: Die Bremische Bürgerschaft hat sich am Mittwoch für den 31. Oktober als neuen gesetzlichen Feiertag ausgesprochen. Damit ist zwar noch lange nicht endgültig darüber entschieden, aber die erste Etappe scheint genommen. In einer freien Abstimmung unterstützen 57 Abgeordnete den Antrag der CDU-Fraktion für den Reformationstag, 24 dagegen. Ein Abgeordneter enthielt sich. Zwei Anträge der Linken lehnte das Landesparlament hingegen mehrheitlich ab. Sie hatten den 8. März (Frauentag) und den 8. Mai (Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus) als Alternative vorgeschlagen.

In den vergangenen Tagen hatte eigentlich alles danach ausgesehen, dass sich die Abgeordneten auf keinen der drei Anträge einigen können – schließlich kam der Vorstoß der CDU und Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) nicht bei allen Mitgliedern der rot-grünen Koalition gut an. Besonders die Grünen stellten sich gegen den Reformationstag (wir berichteten). Kurz vor der Abstimmung dann jedoch die Wende: Jeder Abgeordnete konnte bei der Abstimmung nach seinem Gewissen entscheiden und musste sich nicht an den Fraktionszwang halten.

Luther sei Antisemit gewesen

Wie unterschiedlich die Meinungen über den Reformationstag jedoch nach wie vor sind, wurde in der Debatte deutlich. Vor allem die Grünen und die Linken wiesen in ihren Beiträgen darauf hin, warum der 31. Oktober für sie problematisch ist. Martin Luther sei ein ausgewiesener Antisemit gewesen, sagte die Linken-Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt. Der Reformationstag werde zwangsläufig mit ihm in Verbindung gebracht und könne deshalb nicht für Toleranz stehen. Sie kritisierte zudem die Absprache der niedersächsischen Ministerpräsidenten, den Reformationstag einzuführen: "Die bestimmen das nicht, sondern das Parlament."

Auch Maike Schaefer, Fraktionsvorsitzende der Grünen machte klar, dass über den Reformationstag kein gesellschaftlicher Konsens herrsche.

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling sprach sich in der Landtagsdebatte erneut für den 31. Oktober als Feiertag aus. "Für mich ist das ein Tag des gesellschaftlichen Aufbruchs gewesen", betonte er. Zudem sei dafür die größte gesellschaftliche Zustimmung zu erwarten. Selbst die jüdische Gemeinde in Bremen unterstütze das Datum. In Niedersachsen hatte die jüdische Gemeinde gegen den Reformationstag als Feiertag protestiert, da Martin Luther als Antisemit gilt.

Niedersachsen solle genauso entscheiden

Die norddeutschen Regierungschefs hatten bisher gemeinsam den 31. Oktober favorisiert. Allerdings müssen darüber alle vier Landtage in Hannover, Bremen, Kiel und Hamburg separat abstimmen. In Niedersachsen ist die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen. Wann in Bremen endgültig über einen weiteren zusätzlichen Feiertag entschieden wird, steht noch nicht fest. Voraussichtlich wird das erst nach der Abstimmung in Niedersachsen der Fall sein.

"Vielleicht ist es ein guter Hinweis für Niedersachsen, den Weg auch zu gehen", sagte Sieling mit Blick auf die Bremer Entscheidung. Seiner Ansicht nach käme es angesichts der vielen Pendler zwischen den beiden Bundesländern einem "Schildbürgerstreich" gleich, bekämen sie unterschiedliche Feiertage.