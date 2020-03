Seit Mitte vergangenen Jahres tagt die Bürgerschaft im Bremer Rathaus, weil ihr eigentliches Domizil am Marktplatz umgebaut wird. Doch in dieser Woche bleiben die Stühle wegen der Corona-Krise leer. (Sina Schuldt /dpa)

Die Corona-Krise greift jetzt auch in den Bremer Politikbetrieb ein: Die Sitzungswoche der Bürgerschaft, die an diesem Dienstag beginnen und am Donnerstag enden sollte, wird verschoben. Das haben die Fraktionsspitzen am Montagvormittag bei einer Telefonkonferenz mit Parlamentspräsident Frank Imhoff (CDU) entschieden. Ob Stadtbürgerschaft und Landtag noch vor oder erst nach Ostern nachgeholt werden können, steht noch nicht fest.

Die Tagesordnung für die kurzfristig abgesetzte Sitzungswoche sah unter anderem Debatten über den Wohnungsbau und die Perspektiven der maritimen Wirtschaft vor, außerdem waren Aktuelle Stunden zur Flüchtlingspolitik und zur Geschlechtergerechtigkeit bei der Entlohnung von Arbeitnehmern geplant. Kurzfristig zu treffende Gesetzesbeschlüsse standen allerdings nicht an, deshalb gilt die Verschiebung als vertretbar.

Zuvor war überlegt worden, die Bürgerschaftssitzung in der Stadthalle stattfinden zu lassen. Dort wäre genügend Platz für eine aufgelockerte Bestuhlung, um so die Infektionsgefahr für die Abgeordneten zu minimieren. Möglicherweise kommt diese Idee zu einem späteren Zeitpunkt zum Tragen. Im Rathaus, wo die Bürgerschaft wegen der laufenden Umbauarbeiten im eigenen Domizil zurzeit Gastrecht genießt, hätte die Parlamentssitzung auf keinen Fall stattfinden können.

Im Festsaal im ersten Stock ist sehr wenig Platz vorhanden, die Abgeordneten sitzen dort normalerweise dicht an dicht. Die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts zur Eindämmung der Corona-Pandemie „können wir im Rathaus nicht einhalten“, sagte Frank Imhoff nach der Entscheidung zur Verschiebung der Sitzung. Man werde aber sicherstellen, dass die Bürgerschaft handlungsfähig bleibt. „Wenn es wichtig ist, kann das Parlament innerhalb weniger Stunden zusammenkommen“, versicherte Imhoff.

Fachgremien derzeit unabhängig von der Corona-Krise unter Zeitdruck

Für Mittwoch ist eine weitere Runde von Parlamentspräsidium und Fraktionsvorsitzenden geplant. Dann soll nicht nur ein Nachholtermin für das jetzt verschobene Plenum bestimmt werden. Auch wie es mit den Ausschuss- und Deputationssitzungen weitergehen soll, wird dann Thema sein. Die Fachgremien stehen derzeit unabhängig von der Corona-Krise unter Zeitdruck, weil auf dieser Ebene die Bürgerschaftsbeschlüsse über den Landes- und Kommunalhaushalt 2020/21 vorbereitet werden müssen. Die Beratungsfolge ist eng getaktet, noch vor den Sommerferien soll ein Haken unter den Etat gemacht werden.

Nicht nur die Bürgerschaft, auch die Fraktionen selbst fahren ihre Aktivitäten coranabedingt herunter. So bleibt etwa das CDU-Haus am Wall bis auf Weiteres geschlossen. Die Mitarbeiter wechseln ins Homeoffice. Ähnlich handhaben das Sozialdemokraten, Grüne und Linke, bei denen nur noch ganz wenige Funktionsträger in den Fraktionsbüros anzutreffen sind. Bei den Liberalen hatte Fraktionschefin Lencke Wischhusen ihrem Stab schon in der vergangenen Woche freigestellt, von zu Hause aus zu arbeiten.