Der jährliche Verlust von vielen Mitgliedern ist der Grund, warum die Bremische Evangelische Kirche in den nächsten Jahren sparen muss. (Carmen Jaspersen dpa/lni)

Noch reicht das Geld der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK). Doch dabei wird es nicht bleiben, in Zukunft rechnet die BEK damit, den Gürtel enger schnallen zu müssen. „In den nächsten Jahren werden wir nicht umhinkommen, unsere Ausgaben zu reduzieren“, sagte der Leiter der Kirchenkanzlei, Johann Daniel Noltenius, am Dienstag bei einer Pressekonferenz im evangelischen Informationszentrum Kapitel 8. Dazu eingeladen hatte die BEK anlässlich des an diesem Mittwoch beginnenden Kirchentags in Vegesack. Die Delegierten des Parlaments der BEK wollen bei ihrem zweitägigen Treffen den Haushalt 2020 beraten.

Als Grund für den Sparzwang nannte Noltenius die nicht gerade erfreulichen Aussichten in Sachen Kirchensteuer. Zwar seien die Einnahmen aus der Kirchensteuer in diesem Jahr wegen der guten Konjunkturlage höher gewesen als erwartet. „2019 war ein gutes Kirchensteuerjahr“, sagte Noltenius. Gegenüber 2018 sei die Kirchensteuer um neun Prozent gestiegen. Bei einem jährlichen Verlust von rund 5000 Mitgliedern müsse die Kirche aber trotzdem sparen, um die Löcher nicht immer weiter mit Geld aus den Rücklagen zu stopfen. Insgesamt halten sich im allgemeinen Haushalt die Einnahmen und Ausgaben mit 61 Millionen Euro die Waage. Allerdings nur, weil 3,7 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden.

Die „Zahlerkirche“

Anders sieht es im Haushalt der evangelischen Kitas aus, dort liegen die Ausgaben bei 69 Millionen Euro gegenüber 61,2 Millionen Euro, die sich vor allem aus Betriebskostenzuschüssen zusammensetzen. Die Differenz von 7,8 Millionen Euro will die BEK mit Erträgen aus der Kirchensteuer ausgleichen, die mit insgesamt 53,3 Millionen Euro zu Buche schlägt. In beiden Haushalten machen die Personalkosten mit einem Anteil von jeweils 80 Prozent den Löwenanteil aus. Zwei Drittel der Gesamtausgaben fließen in die Gemeinden und die Kitas, der Rest geht unter anderem in die Dritte Welt und an die Evangelische Kirche Deutschland – im Unterschied zum Land Bremen ist die BEK eine „Zahlerkirche“.

Nicht nur, aber auch wegen der geplanten Kostenreduzierung soll mittelfristig die Jugendkirche in Gröpelingen geschlossen werden. „Die Jugendkirche wird als Standort aufgegeben, aber nicht das Konzept“, sagte Schriftführer Bernd Kuschnerus. Vor verschlossenen Türen werden die Jugendlichen aber nicht so schnell stehen. Die seit 2010 bestehende Einrichtung werde „nicht gleich übermorgen zugemacht“, beruhigte BEK-Präsidentin Edda Bosse die Gemüter, man wolle das Verfahren nicht überstürzen.

Eingebettet ist die Schließung der Jugendkirche in ein neues Konzept für die Jugendarbeit. „Die Jugend wird mobiler, sie organisiert sich stärker in Netzwerken, nicht mehr im klassischen Jugendkeller“, so Kuschnerus. Um darauf zu reagieren, hat das Landesjugendpfarramt ein Konzept ausgearbeitet, das beim Kirchentag abgesegnet werden soll. Die Botschaft: Als mobile Jugendkirche soll die Jugendkirche ihren Bau verlassen und in die Stadtteile gehen. Doch das ist laut Kuschnerus nicht alles: „Wir wollen die Jugend stärker beteiligen, nicht nur in der Jugendarbeit.“

Noch viel Gesprächsbedarf gibt es über die neue Kirchenverfassung. Der Entwurf steht am Donnerstag auf der Tagesordnung.