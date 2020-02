In Walle sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Autos abgebrannt. (Björn Hake)

Mehrere Autos brannten in der Nacht zu Mittwoch im Bremer Stadtteil Walle. Wie die Polizei mitteilte, nahm sie einen 21-jährigen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts vorläufig fest. Gegen 2.20 Uhr brannte an der Burchardtstraße ein Fahrzeug einer Immobilienfirma. Wenig später standen an der Schleswiger Straße und an der Kieler Straße zwei weitere Autos in Flammen. Ein weiterer Pkw fing dann an der Rendsburger Straße Feuer. Durch die vier Brände wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von über 60.000 Euro.

Polizisten konnten an der Burchardtstraße einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen, der sich auffällig verhielt und widersprüchliche Angaben machte. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (0421) 3623888 entgegen.

Am Dienstagabend brannte außerdem ein Auto in Vegesack aus und in einem Kleingartengebiet in Woltmershausen stand in der Nacht eine Parzelle in Flammen. Auch in diesen Fällen ermittelt die Polizei. Bereits im vergangenen Jahr hatten mehrere Brandanschläge die Wohnungsbranche in Bremen getroffen.