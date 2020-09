Zimmerbrand in Bremen-Oslebshausen

Brennende Kleidungsstücke löst Feuerwehreinsatz aus

Christian Butt

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Oslebshauser Heerstraße sind am Freitagnachmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell ablöschen.