Feuerwehreinsatz nach brennender Waschmaschine (Jörg Niemeyer)

Eine brennende Waschmaschine hat am Freitagabend um kurz nach 20 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr im Bremer Süden gesorgt. An der Kattenturmer Heerstraße zwischen Arsterdamm und der nächsten Querstraße Richtung Brinkum brannte das Haushaltsgerät es in einem Zweifamilienhaus.

Die Brandschützer waren mit einem sogenannten Löschzug in Einsatz. Das heißt: Ein Fahrzeug mit Drehleiter und zwei Löschfahrzeuge sowie ein Rettungs- und Notarztwagen waren vor Ort. Laut Informationen eines Sprechers der Bremer Feuerwehr gab es aber nur geringen Sachschaden, Personen seien nicht verletzt worden. (paf)