Die Brepark führt im Parkhaus Pressehaus jetzt das kontaktlose Bezahlen ein. (Annette Riedl/dpa)

Die Bremer Brepark bietet ab dem 12. Mai im Parkhause Pressehaus eine neue Technik an: Dort ist dann kontaktloses Parken möglich. Die Pkw werden per automatischer Kennzeichenerkennung bei der Einfahrt erfasst und für die Zeit des Parkvorgangs im System registriert. Der Vorteil des Verfahrens: Bei der Ausfahrt öffnet sich die Schranke ohne das Einstecken oder Vorhalten des Parktickets. Die Parkgebühren werden über die Dauerparkkarte, eine bei der Einfahrt vorgehaltene Giro- oder Kreditkarte, ein Smartphone oder durch das Bezahlen am Kassenautomaten entrichtet.

„Wir bieten damit eine digitale Innovation, die den Parkvorgang noch einmal vereinfacht und komfortabler gestaltet“, sagt Erika Becker, Geschäftsführerin der Brepark. Das neue System sei umfassend getestet und die Einführung der Technik ein Jahr lang vorbereitet worden. Das Parkhaus Pressehaus sei das Pilotprojekt in der Bremer City. Mittelfristig solle auch in den zwölf weiteren Häusern kontaktloses Parken möglich sein. Wer nicht auf das gedruckte Parkticket verzichten möchte, kann dies weiterhin an der Einfahrtschranke ziehen. Die Bezahlung erfolgt bar oder bargeldlos am Kassenautomaten.