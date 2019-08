Das VHS-Programmheft für das Herbstsemester 2019 ist da. (Scheil)

Die 280 Seiten starken Hefte liegen bereits öffentlich aus: Die Volkshochschule (VHS) hat ihr neues Programm für das Herbstsemester vorgelegt. Unter dem Motto „Zusammenleben. Zusammenhalten“ werden von September bis Februar zahlreiche Kurse in den sechs Fachbereichen Gesellschaft, Sprachen, Beruf, Kultur, Gesundheit und Grundbildung angeboten.

In Kooperation mit der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF startet am 11. Dezember die gebührenfreie Online-Veranstaltung „Letzte Rettung fürs Klima? Hinter den Kulissen des Weltklimagipfels“. Im November gibt es ein Online-Bildungsangebot zur politischen Teilhabe im Netz. Auch Kurse zu den 17 Zielen der Agenda 2030 für eine bessere Welt sowie fürs Training der Zivilcourage im Alltag, ein chinesischer Leseabend oder ein kulinarischer Austausch über die Kochkünste dieser Welt können besucht werden.

Neu sind Veranstaltungen in Kooperation mit der Slow Food Chef Alliance Deutschland. Das Netzwerk verbindet Köche der ganzen Welt, die sich dafür einsetzen, dass mit Lebensmitteln der Region gekocht wird. Der direkte Kontakt zum Erzeuger gehört dazu. Die beiden Fernsehköchinnen Luka Lübke und Barbara Stadler sind Mitglieder des Netzwerks und vermitteln ihr Wissen in Kursen wie beispielsweise Gemüse fermentieren oder selbstgemachte Brotaufstriche.

Als Fremdsprache wird erstmals Bretonisch angeboten. Renner bei den Sprachen sind in jüngerer Zeit Japanisch und Koreanisch sowie Deutsch als Fremdsprache. In der VHS kann man auch Platt snacken – es gibt Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene.

In Kooperation mit sechs Volkshochschulen im Bremer Umland und dem Bremer Theater gibt es „Theater hautnah“: Die Teilnehmer blicken hinter die Kulissen einzelner Vorstellungen und erfahren, was alles nötig ist, bis eine Inszenierung perfekt ist.

Weiter hoch ist nach Angaben von VHS-Direktorin Sabina Schoefer die Nachfrage nach den mehrtägigen Bildungszeiten (früher: Bildungsurlaub). Sie sind vor allem interessant für Arbeitnehmer sowie für Unternehmen, die Wert auf kompakte Weiterbildung und Qualifizierung legen.

Im Jahr des 100. VHS-Geburtstags wird außerdem zu kostenfreien Lernsalons eingeladen. Schoefer: „Sie sind ein spezielles Geschenk an die Bremerinnen und Bremer.“ Zahlreiche Wissensgeber ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen. Die Teilnehmer besuchen Orte wie ein originalgetreues Modell der Raumstation ISS, lernen die Arbeit des Kampfmittelräumdienstes kennen oder bekommen Einblick in ein Radiostudio.

Weitere Informationen

Das Programmheft ist in den VHS-Geschäftsstellen, vielen Buchhandlungen, den Stadtbibliotheken sowie in Sparkassenfilialen kostenfrei erhältlich und steht unter www.vhs-bremen.de zum Download bereit. Anmeldungen sind online unter www.vhs-bremen.de, telefonisch unter 36 11 23 45 oder persönlich im Bamberger-Haus an der Faulenstraße (montags bis mittwochs von 9 bis 15 Uhr, donnerstags von 9 bis 18 Uhr) möglich.