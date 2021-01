Bei der Innenbehörde des Landes Bremen wurde am Montagmorgen ein Brief mit einer unbekannten Substanz abgegeben. (Friso Gentsch/dpa)

Ein Brief mit einer unbekannten Substanz wurde am Montagmorgen gegen 9 Uhr bei der Innenbehörde des Landes Bremen abgeben, wie die Polizei mitteilte. Einem Mitarbeiter der Poststelle sei der an den Innensenator adressierte Brief wegen „rötlicher Anhaftungen“ seltsam vorgekommen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Bundespolizei und Feuerwehr seien sofort alarmiert worden. Ein Spezialist sicherte den Brief in einem Spezialbehälter der Feuerwehr. Die Prüfung des Briefes hat ergeben, dass es sich bei dem Brief um das Schreiben eines Bürgers handelte. Eine Gefahr bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt.

Seit etwa einem Jahr werden immer wieder Briefe mit Pulver bei Parteizentralen oder Behörden in Bremen und der näheren Umgebung abgegeben.