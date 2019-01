Ein verdächtiger Gegenstand im Amtsgericht Bremen löste den Einsatz aus. (Friso Gentsch, dpa)

Erneut hat ein Brief mit weißem Pulver in Bremen die Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. In der Poststelle des Amtsgerichts wurde der Brief am Freitagmorgen geöffnet. Die alarmierten Einsatzkräfte sperrten den Bereich vor dem Eingang des Gerichts ab. Wenig später gab die Polizei jedoch schon Entwarnung: Spezialisten befanden das weiße Pulver für ungefährlich.

Der Brief sei für weitere kriminaltechnische Untersuchungen sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Auch der Betrieb der Straßenbahnen (Linien 2 und 3) war durch den Einsatz nicht beeinträchtigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Brief mit einer weißen Substanz in Bremer Behörden auftaucht. Zuletzt war im Oktober 2018 eine ähnliche Sendung bei der Post an der Domsheide aufgetaucht. Auch ihr Inhalt stellte sich nach einer Prüfung durch Experten als harmlos heraus. (ech)