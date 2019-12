ice-strecke München-Berlin Deutsche Bahn Ein Sonderzug der Deutschen Bahn (DB) fährt am 08.12.2017 am Hauptbahnhof in München ab. Die Deutsche Bahn feiert am 08.12.2017 die Eröffnung ihrer neuen Schnellfahrstrecke von München nach Berlin. Der ICE-Sprinter schafft die Strecke München - Berlin nach Angaben der Bahn künftig in knapp vier Stunden. Foto: Amelie Geiger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (Amelie Geiger)

Bremen/Bremerhaven. In Bremerhaven fährt kein ICE, nirgendwo. Und das ärgert die Bremerhavener seit Juni 2001, damals wurde die Schnellzug-Anbindung gekappt. Auch Melf Grantz (SPD), Oberbürgermeister der Seestadt, wünscht sich die schnellstmögliche Änderung dieses Zustands. Er hatte unlängst gesagt, er halte es für realistisch, dass Bremerhaven schon 2022 an den Personenfernverkehr angeschlossen sein könnte. Ebenfalls Hoffnungen auf eine regelmäßige ICE-Taktung macht sich Oldenburg. Die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) und ihr Ressort teilen diese Zuversicht nicht – vor allem, was Bremerhaven angeht. Auch von der Deutschen Bahn gibt es bislang keine Signale in diese Richtung.

Die Bürgerschaft beschäftigte sich am Donnerstag mit dem Thema, weil die FDP einen Antrag eingereicht hatte. Die Forderung der Liberalen: Der Senat solle sowohl bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) als auch bei der Deutschen Bahn mehr Druck machen. „Der Senat muss seine Möglichkeiten ausschöpfen“, sagte FDP-Fraktionsvize Hauke Hilz, Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. „Es darf nicht sein, dass Bremerhaven vom Fernverkehr abgeschnitten bleibt.“

Die CDU schloss sich dem FDP-Antrag an. Der Bremerhavener CDU-Abgeordnete Thorsten Raschen argumentierte, es könne nicht sein, dass in Städten wie Westerland, Binz oder Norddeich ICEs hielten, nicht aber im wesentlich größeren Bremerhaven mit seinen gut 118 000 Einwohnern. Raschen: „Bremerhaven würde als Hafenstandort gestärkt, genauso als Stadt der Wissenschaft und Ziel für Touristen.“

Das sehen die Abgeordneten von SPD, Grünen und Linken nicht anders, trotzdem lehnten sie den FDP-Antrag ab. „Komplett überflüssig“, nannte Ralph Saxe den Vorstoß, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, und auch der ehemalige Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) kritisierte: „Wir diskutieren regelmäßig über dieses Thema. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, dass wir das nicht wollen.“ Das grundlegende Problem aus Sicht der Verkehrssenatorin ist, dass Bremen auf die ICE-Frage nur sehr beschränkt Einfluss nehmen kann. „Nicht der Senat oder die Bürgerschaft hat das in der Hand“, sagte Maike Schaefer. „Wir können es nun mal nicht selbst regeln. Der Bund und die Deutsche Bahn entscheiden, wo sie Schienen bauen und welche Städte sie anbinden.“

Natürlich sehe auch der Bremer Senat gerne, dass Bremerhaven wieder ins Fernbahnnetz integriert werde, sagte Schaefer. Ein zweiter Wunsch ist das sogenannte „dritte Gleis“, mit dem die Strecke für den Personenverkehr zwischen Bremen und Bremerhaven von den Güterzügen entlastet werden könnte. Das „dritte Gleis“ ist Teil des „Alpha E“-Projekts des Bundesverkehrswegeplans, das allerdings wohl nicht vor 2025 in Angriff genommen werden soll. „Wir wissen alle, dass die Infrastruktur der Bahn nicht ausreicht, so lange die Güterzüge Vorrang haben“, sagte Schaefer. Ihr vor wenigen Wochen zu diesem Thema an den Bundesverkehrsminister adressierter Brief sei bislang unbeantwortet. Die Senatorin versprach, sich bald erneut an den Schreibtisch zu setzen und auch in Sachen ICE nachzuhaken: „Ich werde im Januar Herrn Scheuer schreiben und auch an Bahn-Vorstand Richard Lutz.“ Für Januar ist nach den Angaben eines Sprechers auch ein Gespräch zwischen Grantz und der Deutschen Bahn geplant.

Die Bahn hat bislang offenbar keine Pläne für Bremerhaven. Laut einer Sprecherin bringt das neue Fahrplanmodell „Deutschland-Takt“ ab dem Jahr 2030 deutschlandweit „eine bessere Vertaktung“. „Konkrete Informationen für Bremerhaven können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benennen.“

Genau wie Bremerhaven wünscht sich auch Oldenburg, künftig regelmäßig von ICEs angesteuert zu werden. Bisher ist Oldenburg nur zu sogenannten Tagesrandzeiten an den ICE angebunden. „Oldenburg ist eine wachsende Stadt mit zahlreichen überregional wichtigen Einrichtungen“, sagt Michael Emschermann, Geschäftsführer des Oldenburger Verkehrsunternehmens VWG, „eine Anbindung an den überregionalen Fernverkehr im Zwei-Stunden-Takt ist für Oldenburg deshalb unerlässlich.“ Emschermann sieht seine Stadt im Vorteil gegenüber Bremerhaven. Oldenburg sei größer, habe mehr Hinterland und biete damit das größere Potenzial für mehr Fahrgäste.